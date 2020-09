Kepa opnieuw onderwerp van gesprek ondanks zege Chelsea

Chelsea is het nieuwe Premier League-seizoen goed van start gegaan. Op bezoek bij Brighton & Hove Albion pakte de ploeg van manager Frank Lampard drie punten. The Blues wonnen het duel zonder te imponeren met 1-3 door doelpunten van Jorginho, Reece James en Kurt Zouma. Ondanks de overwinning zal Kepa Arrizabalaga gemengde gevoelens overhouden aan de wedstrijd aangezien hij niet vrijuit ging bij het tegendoelpunt in de 55ste minuut.

Aan de kant van Chelsea ontbrak Hakim Ziyech in de wedstrijdselectie. De aankoop van maximaal 44 miljoen euro liep in de voorbereiding een knieblessure op en moet daardoor nog wachten op zijn officiële debuut, net als Ben Chilwell en Thiago Silva. Bij Brighton & Hove Albion bleef Joël Veltman negentig minuten op de bank, terwijl Davy Pröpper niet bij de wedstrijdselectie zat vanwege een blessure. De Nederlandse afwezigen zagen na 23 minuten spelen hoe hun ploeg op achterstand kwam. Brighton verspeelde de bal in de opbouw, waarna basisdebutant Timo Werner het strafschopgebied indook. Doelman Mathew Ryan verkleinde zijn doel en bracht de Duitse spits ten val met een strafschop als gevolg. Vanaf elf meter maakte Jorginho geen fout: 0-1.

De tweede helft was nog geen tien minuten oud toen het doel van Kepa onder vuur werd genomen. Het schot van Leandro Trossard leek houdbaar, maar viel er in de verre hoek in. Het was al het negentiende Premier League-doelpunt dat de sluitpost incasseert van buiten het strafschopgebied. Sinds zijn transfer naar Chelsea heeft geen enkele keeper uit de Engelse competitie zoveel treffers om zijn oren gekregen van buiten de zestien. Een blunder was het niet te noemen, maar heel zeker zag de Spaanse sluitpost er niet uit. Kepa lag vorig seizoen al onder vuur bij Chelsea en zijn basisplaats staat al langer ter discussie.Mogelijk wordt er zelfs definitief afscheid van hem genomen. Volgens Engelse media staat Stade Rennes-keeper Edouard Mendy op het punt om een contract te tekenen op Stamford Bridge. De tegentreffer leverde Chelsea geen puntverlies op, want het antwoord van de bezoekers liet niet lang op zich wachten.

Twee minuten na het doelpunt van Trossard was het Reece James die zijn ploeg weer op voorsprong schoot. Hij kreeg de bal van ongeveer twintig meter van het doel voor zijn voeten en hij bedacht zich geen moment. De rechtspoot had het leer niet beter kunnen raken en liet Ryan kansloos. De Brigthon-keeper was tien minuten later opnieuw kansloos toen Kurt Zouma op de juiste plek stond bij een hoekschop. De verdediger zag zijn inzet van richting veranderd worden door Adam Webster: 3-1. In de slotfase haalde Lampard Kai Havertz na een ietwat ongelukkig debuut naar de kant. De Duitse aankoop van maximaal honderd miljoen euro kon niet imponeren in zijn eerste optreden voor the Blues.