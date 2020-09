HSV-verdediger Toni Leistner klimt tribune op en valt supporter aan

Hamburger SV-verdediger Toni Leistner kan naar verwachting een stevige schorsing tegemoetzien. Na de 4-1 verliespartij in de DFB Pokal tegen Dynamo Dresden werd hij vanaf de tribune beledigd door een supporter. Leistner liet het niet over zijn kant gaan en klom de tribune op om de man vervolgens aan te vallen. Hij greep de man bij zijn kraag en duwde hem omver. Stewards en omstanders waren snel ter plaatse om erger te voorkomen. Leistner werd een paar tredes naar beneden geduwd waardoor hij ten val kwam en vervolgens van de tribune stapte.

Leistner, die is geboren in Dresden en tussen 2010 en 2014 onder contract stond bij Dynamo Dresden, ging maandagavond hard onderuit in het bekertoernooi. Na afloop gaf hij een interview en tijdens het gesprek werd hij vanaf de tribunes beledigd, zo melden diverse Duitse media. Hij aarzelde geen moment en dook de tribunes op om de supporters van de tegenpartij aan te pakken. Wat er vanaf de tribunes naar hem is geroepen is onbekend.