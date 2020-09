Van der Gijp begrijpt niets van Ajax: ‘Hij heeft toch helemaal geen vernuft?’

René van der Gijp snapt weinig van de tactische keuzes die trainer Erik ten Hag zondag maakte in de openingswedstrijd van Ajax tegen Sparta Rotterdam (0-1 winst). De oefenmeester koos voor Quincy Promes op de plek waar vorig seizoen Donny van de Beek doorgaans speelde, maar volgens Van der Gijp is Promes totaal ongeschikt als nummer tien.

Van der Gijp krijgt in Veronica Inside van Jan Boskamp de vraag of hij vindt dat Promes op tien moet spelen. "Nee joh, natuurlijk niet", laat de oud-rechtsbuiten aan duidelijkheid niets te wensen over. "Laat hem lekker aan de buitenkant spelen. Die heeft toch niets van een nummer tien? Die heeft helemaal geen vernuft, dat verfijnde om een balletje weg te leggen. Schei uit, dat is geen tien." Johan Derksen voegt daar nog aan toe: "Ze willen tegenwoordig allemaal op tien spelen, hè?"

Overigens begrijpt Van der Gijp ook niet dat Zakaria Labyad, normaal gesproken een aanvallende middenvelder annex hangende vleugelspits, zondag bij Ajax in de spits speelde. "In alle jaren die wij naar Ajax hebben zitten kijken, met Patrick Kluivert, Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Wim Kieft, John Bosman, stond er altijd een waanzinnig goede spits. Kasper Dolberg was de laatste, waar wij van dachten: dat wordt hem misschien", zegt Van der Gijp, die vervolgens losgaat over Labyad. "Maar die hebben ze nu niet. Want wat moet je nou met die spits die ze nu hadden, dat Marokkaantje? Dat is toch geen spits joh, waar slaat dat nou op?"

Derksen stelt dat het voor Ajax moeilijk is om een goede spits te vinden. "Ik denk dat een spits die Ajax beter maakt, zelfs voor Ajax te duur is. Als je een spits wil kopen die gegarandeerd Ajax beter maakt, dan ben je een fortuin kwijt, met alle Engelse clubs op de loer", aldus Derksen, die wel vindt dat de selectie van de Amsterdammers de beste in de Eredivisie is.