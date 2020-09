Van Hooijdonk vervult heldenrol bij NAC in Brabants onderonsje

NAC Breda heeft maandagavond met 2-1 gewonnen van FC Den Bosch. De grote man aan de kant van de thuisploeg was Sydney van Hooijdonk, die als invaller beide doelpunten voor zijn rekening nam. Voor de wedstrijd gaf NAC-trainer Maurice Steijn nog aan dat Van Hooijdonk op weg naar de uitgang is. De jonge spits heeft geen basisplaats en wil daarom vertrekken. Hij ziet een verhuur niet zitten en kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club.

De wedstrijd begon uiterst ongelukkig voor NAC-aanwinst Mario Bilate. De van RKC Waalwijk overgenomen spits moest het veld al na twaalf minuten spelen verlaten met een hamstringblessure. Zijn vervanger was Van Hooijdonk, die een belangrijke rol zou gaan spelen deze avond. Niet lang na de wissel was het FC Den Bosch dat op voorsprong kwam. Een voorzet vanaf de linkerflank van Dwayne Green werd knap tegen de touwen gewerkt door Jizz Hornkamp. Na de tegentreffer gooide de ploeg van Maurice Steijn de schroom van zich af en was het voetballend de baas voor eigen publiek.

Den Bosch werd het voetballen onmogelijk gemaakt en het was wachten op de gelijkmaker. Mounir El Allouchi kreeg de beste kans, maar hij raakte de paal. Na rust was het spelbeeld onveranderd en konden de bezoekers niets anders doen dan tegenhouden. Lang hielden de bezoekers dat niet vol, want al twee minuten na de thee was het raak. Bij een hoekschop stond Van Hooijdonk op de goede plek en van dichtbij tekende hij voor de gelijkmaker. De goal gaf NAC nog meer vertrouwen en de jacht op de voorsprong was geopend. De confrontatie tussen beide ploegen ontwikkelde zich tot een felle strijd. De irritatie bij Den Bosch was groot toen NAC de bal niet wilde uitspelen bij een blessure van Ryan Trotman. Het leverde een opstootje op tussen Tom Haye en Hornkamp, waarvoor beide spelers een gele kaart ontvingen.

Met nog twintig minuten op de klok bracht NAC zichzelf in de problemen. Dion Malone kreeg de bal terwijl hij op de grond lag en daarvan profiteerde Den Bosch. Paco van Moorsel werd vrijgespeeld met een grote kans als gevolg, maar hij stuitte op de hand van keeper Nick Olij. De NAC-keeper hield zijn ploeg tien minuten later opnieuw op de been door een vrije trap van Hornkamp uit de hoek te tikken. NAC drong vervolgens aan en kreeg vlak voor tijd wat het wilde. Na een goede aanval was het Van Hooijdonk die het winnende doelpunt maakte. De vreugde was groot bij NAC en de spits, die daarmee voorkomt dat de Bredanaars tegen het eerste puntenverlies van dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie oplopen.