Feyenoord ontvangt miljoenen voor documentaireserie van Disney

Feyenoord gaat een samenwerkingsverband aan met Disney, zo meldt Chris Woerts maandagavond in Veronica Inside. De Rotterdammers laten een 'exclusieve inside-documentaire' opnemen voor streamingsdienst Disney+. Met de deal, waarvoor de handtekeningen nog moeten worden gezet, is drie miljoen euro gemoeid.

Disney krijgt volledig toegang tot alle ruimtes van trainingscomplex Varkenoord, om zo een kijkje achter de schermen te kunnen bieden aan de supporters van Feyenoord. De eerste opnames werden al gemaakt bij de openingswedstrijd van Feyenoord tegen PEC Zwolle (0-2) afgelopen zondag. Het is de bedoeling dat de eerste afleveringen nog voor de winterstop op Disney+ komen te staan, daarna zal de serie doorlopen.

De overeenkomst is tot stand gekomen op voorspraak van Woerts. De sportmarketeer wilde als directeur van Sunderland al een soortgelijke serie laten maken, maar dat kwam toen niet van de grond. Overigens is Feyenoord niet de eerste club die zich laat volgen. Manchester City liet zich al eens volgen voor exclusieve videocontent, terwijl Amazon Pride momenteel de serie All or Nothing aanbiedt, waarin Tottenham Hotspur wordt gevolgd.