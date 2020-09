Missers Ünüvar, Brobbey en Douglas komen Jong Ajax duur te staan

Jong PSV heeft maandagavond een benauwde overwinning geboekt op bezoek bij Jong Ajax: 1-2. De Eindhovenaren kwamen in de eerste helft tegen de verhouding in op een 0-2 voorsprong. Jurgen Ekkelenkamp deed in de blessuretijd van de eerste helft nog wat terug, maar zelfs met een man meer na een rode kaart van Justin de Haas wist de thuisploeg niet meer te scoren. Jong Ajax blijft na drie wedstrijden op nul punten staan in de Keuken Kampioen Divisie.

Jong Ajax-trainer Mitchell van der Gaag kreeg maandagavond de beschikking over een aantal spelers uit de A-selectie. Onder toeziend oog van hoofdtrainer Erik ten Hag begonnen Lassina Traoré en Jurgen Ekkelenkamp vanuit de basis. Met name laatstgenoemde liet zich gelden in de openingsfase. Al in de vierde minuut kreeg hij een grote kans om de score te openen, maar Jong PSV-keeper Maxime Delanghe. De bezoekers hadden niets in te brengen in de eerste twintig minuten, maar kwamen toch op voorsprong. Een vrije trap op de rand van het strafschopgebied werd binnengewerkt door aanvoerder Justin de Haas. Doelman Dominik Kotarsi was kansloos doordat de bal van richting werd veranderd door Kenneth Taylor.

Héérlijke goal van Jurgen Ekkelenkamp! ???? Geplaatst door voetbalzone op Maandag 14 september 2020

De voorsprong deed het team van trainer Peter Uneken goed, met nog een doelpunt als gevolg. Nog geen tien minuten na de openingstreffer was het Cheick Touré die Kotarski voor de tweede keer op de avond liet vissen. Jong Ajax was even van slag en pikte de draad uiteindelijk toch weer op. De druk op het doel van Delanghe werd opgevoerd en op slag van rust kreeg het team van Van der Gaag loon naar werken. Na een fraaie dubbele combinatie tussen Traoré en Ekkelenkamp prikte de aanvallende middenvelder de bal tegen de touwen: 1-2.

In het tweede bedrijf golfde het spel op en neer en kreeg Jong PSV diverse kansen om de voorsprong verder uit te breiden. De beloften van PSV slaagden er niet in om te scoren en moesten met nog twintig minuten op de klok verder met een man minder nadat De Haas zijn tweede gele kaart kreeg. Invallers Naci Ünüvar en Brian Brobbey waren dicht bij de gelijkmaker: Ünüvar raakte vanuit een hoekschop de paal en Brobbey kreeg een aantal goede kopkansen. In blessuretijd ontsnapte Ünüvar nog aan een rode kaart, zijn charge op de enkel van rechtsback Shurandy Sambo werd slechts bestraft met geel. De laatste kans van de wedstrijd was voor Ajacied Terrence Douglas, maar ook hij raakte de paal.