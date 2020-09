Fabrizio Romano komt met Barcelona-update over Depay en Wijnaldum

Barcelona beschouwt Memphis Depay nog altijd als zijn belangrijkste transfertarget deze zomer, zo meldt Fabrizio Romano. De erkende transfermarktexpert van onder meer Sky Italia schrijft dat Barça nog geen bod heeft uitgebracht op de 26-jarige aanvaller van Olympique Lyon, omdat eerst duidelijkheid moet komen over de situatie rond Luis Suárez.

Depay is al enige tijd persoonlijk akkoord met Barcelona, zo bevestigt ook Romano nogmaals. De Oranje-spits wordt echter alleen gehaald, indien Suárez vertrekt. De 33-jarige Uruguayaan is op zijn beurt rond met Juventus over een tweejarig contract met de optie voor nog een jaar. Barcelona onderhandelt echter nog altijd met Suárez over de ontbinding van zijn verbintenis in het Camp Nou, die nog een jaar doorloopt.

Romano meldt verder dat Barcelona nog geen officieel bod heeft neergelegd bij Liverpool voor Georginio Wijnaldum. De 29-jarige middenvelder wordt hevig gelinkt aan het Barça van trainer Ronald Koeman, die hij natuurlijk goed kent van het Nederlands elftal. Eerder meldde Sky Sports overigens dat Wijnaldum er de voorkeur aan geeft om bij Liverpool te blijven. De voormalig PSV'er maakte zaterdag ook 'gewoon' negentig minuten in de openingswedstrijd van de Premier League tegen Leeds United (4-3 winst).

Barcelona laat volgens Romano de interesse in Lautaro Martínez varen. De geruchten rond de 23-jarige aanvaller van Internazionale laaiden de afgelopen weken weer op, maar Romano benadrukt dat van een transfer geen sprake is. Verder meldt de transfermarktjournalist dat Ansu Fati honderd procent zeker bij Barcelona blijft. De clubleiding heeft het volste vertrouwen in de zeventienjarige aanvaller, die dit seizoen zijn definitieve doorbraak moet gaan beleven.