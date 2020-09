Payet plaatst respectloze foto van Neymar afgebeeld als hond

De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille (0-1) liep zondagavond in de slotfase volledig uit de hand. In totaal werden vijf spelers met een rode kaart van het veld gestuurd na een handgemeen, onder wie Neymar. De Braziliaan beschuldigde Marseille-verdediger Álvaro González van racisme, terwijl hij het tijdens het duel ook aan de stok kreeg met Dimitri Payet. Laatstgenoemde heeft een dag later olie op het vuur gegooid door een bewerkte foto op Twitter en Instagram te plaatsen met Neymar afgebeeld als hond.

De rivaliteit tussen PSG en Marseille is groot en dat kwam zondag tot uiting bij de onderlingen confrontatie in Parijs. De wedstrijd stond bol van onsportieve incidenten, waaronder een vechtpartij in blessuretijd. Neymar kreeg rood omdat hij González een tik op het achterhoofd gaf. De Braziliaan was boos omdat hij de Marseille-speler betichte van racisme. In de nasleep liet Neymar zich horen op sociale media en richtte hij zijn pijlen op González. “Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik hem niet in zijn gezicht heb geslagen”, schreef hij onder meer.

De nasleep van Le Classique houdt de gemoederen in de Franse voetbalwereld bezig. Waar Neymar veel steun krijgt nadat hij González heeft beschuldigd van racisme, hoeft hij niet op empathie te rekenen van Payet. De ploeggenoot van González heeft zondagavond een bewerkte foto geplaatst op zijn socialmediakanalen. Op een teamfoto van onbekende personen heeft hij afbeeldingen van hoofden van een aantal van zijn ploeggenoten en trainer André Villas-Boas geplakt.

Op de bewerkte afbeelding heeft Payet ook een plekje ingeruimd voor het gezicht van Neymar. Een speler houdt een hond vast en daarop prijkt het gezicht van de Braziliaan. Op de speler die de hond vasthoudt heeft de Fransman het gezicht van González geplakt. De foto heeft in korte tijd duizenden likes en retweets vergaard. Op Twitter kunnen sommigen erom lachen, anderen geven aan het respectloos te vinden.

PSG - Olympique Marseille liep zondagavond volledig uit de hand

González liet zondagavond weten dat hij zich van geen kwaad bewust was naar aanleiding van de aantijgingen van Neymar. Hij plaatste via sociale media een foto van zichzelf met enkel niet-blanke spelers van Olympique Marseille. “Er is geen plaats voor racisme”, benadrukte hij. González geeft aan dat hij ‘een schone loopbaan’ heeft en dat deze hem veel vrienden heeft opgeleverd. Daarmee lijkt hij duidelijk te willen benadrukken dat hij veel niet-blanke ploeggenoten als vrienden heeft en nog nooit iemand racistisch heeft bejegend. “Soms moet je gewoon leren verliezen en dat accepteren op het veld. Drie geweldige punten vandaag. Allez L’OM. Bedankt familie”, benadrukt de ex-speler van onder meer Espanyol en Villarreal.

Neymar reageerde even voor vier uur 's nachts ziedend op de tweet van González. “Je bent geen man als je je fout niet toegeeft. Verliezen hoort bij de sport, maar beledigen of racistische uitlatingen in ons leven brengen, absoluut niet. IK RESPECTEER JE NIET! JE HEBT GEEN KARAKTER! Kom ervoor uit wat je hebt gezegd, hond. Wees een MAN! RACIST!"