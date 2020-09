Lionel Messi ontvangt tamelijk bizar verzoek van Josep Maria Bartomeu

Lionel Messi zal opnieuw om tafel moeten met de door hem gehekelde Josep Maria Bartomeu, zo meldt Deportes Cuatro. De superster van Barcelona krijgt van de president van de club het verzoek om in zijn laatste contractjaar salaris in te leveren. De smeekbede van Bartomeu is tamelijk bizar te noemen, daar de preses er zélf voor zorgde dat Messi bij Barça moest blijven.

Tien dagen geleden kwam een einde aan de soap rond Messi, die op 4 september bekendmaakte nog een jaar bij Barcelona te blijven. De 33-jarige Argentijn haalde in een interview met Goal vernietigend uit naar Bartomeu, die volgens Messi zijn woord niet heeft gehouden door hem niet te laten vertrekken. Messi had naar eigen zeggen een mondeling akkoord om na elk seizoen te mogen beslissen over zijn toekomst, maar Bartomeu ging daar niet in mee en wees op Messi's afkoopclausule van 700 miljoen euro. Laatstgenoemde wilde geen rechtszaak voeren tegen zijn eigen werkgever en legde zich neer bij een extra jaar in het Camp Nou.

Onduidelijk is hoe groot het salarisoffer is dat Barcelona van Messi vraagt. Uit gehackte contracten die eerder naar buiten kwamen via het platform Football Leaks, bleek dat Messi momenteel een basissalaris verdient van 71 miljoen euro. Met tekengeld en loyaliteitsbonussen kwam de Argentijn op een loon van ruim honderd miljoen euro per jaar (exclusief bonussen voor het winnen van prijzen). Daarmee is Messi solo verantwoordelijk voor zeventien procent van de salarislast, die in totaal zo'n 600 miljoen euro bedraagt.

Barcelona kampt als gevolg van de coronacrisis met financiële problemen. De Catalanen zagen een enorm deel van de omzet wegvallen en voelden zich zelfs genoodzaakt tot een boekhoudkundige truc. Arthur Melo werd in een verkapte ruilconstructie verkocht aan Juventus, dat Miralem Pjanic juist naar Barcelona stuurde. Zo werden de transfercijfers opgepoetst en werd een groot boekhoudkundig verlies voor afgelopen seizoen afgewend. De exacte jaarcijfers van Barça moeten overigens nog bekend worden.