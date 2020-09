PSG neemt standpunt in na felle beschuldigingen Neymar

Paris Saint-Germain heeft maandagavond een statement naar buiten gebracht naar aanleiding van de beschuldigingen van Neymar aan het adres van Olympique Marseille-verdediger Álvaro González, die hij beticht van racisme. Tijdens de wedstrijd van zondagavond tussen beide clubs zou González zich racistisch hebben uitgelaten jegens Neymar. PSG spreekt op de clubwebsite de steun uit voor de Braziliaanse aanvaller.

“Paris Saint-Germain steun Neymar volledig nadat hij heeft aangegeven dat hij racistisch is bejegend door een tegenstander”, zo klinkt het. PSG laat weten dat er geen ruimte is voor racisme in de samenleving en op het voetbalveld. “De club roept iedereen op om zich uit te spreken tegen racisme.” De club laat verder weten dat het uitkijkt naar het onderzoek van de Franse bond. “We rekenen erop dat de tuchtcommissie van de Franse voetbalbond de feiten onderzoekt. De club is uiteraard bereid om hieraan mee te werken.”

Neymar gaf tijdens de wedstrijd al aan dat González een racistische opmerking had gemaakt. Vlak voor tijd ontstond een vechtpartij op het veld, waarna Neymar een tik op het achterhoofd van González uitdeelde. De PSG-aanvaller werd met rood van het veld gestuurd en deed vervolgens zijn beklag bij de vierde official. Later op de avond en in de nacht van zondag op maandag hield hij zich niet in op sociale media. “Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik hem niet in zijn gezicht heb geslagen”, aldus Neymar op Twitter.