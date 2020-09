Lucas Biglia tekent in Istanbul en wordt ploeggenoot van Brahim Darri

Lucas Biglia vervolgt zijn loopbaan in Turkije. De Argentijnse middenvelder was transfervrij na zijn vertrek bij AC Milan en is maandag gepresenteerd bij Fatih Karagümrük. De 34-jarige Biglia heeft getekend voor twee seizoenen, waardoor hij vastligt tot medio 2022 bij zijn nieuwe club.

Fatih Karagümrük promoveerde in 2019 naar het tweede niveau van Turkije. Afgelopen seizoen werd opnieuw promotie afgedwongen doordat in de nacompetitie Adana Demirspor uiteindelijk met strafschoppen werd verslagen. Om komend seizoen een rol van betekenis te spelen in de Turkse Süper Lig haalde de promovendus al diverse versterkingen in huis. Onder meer linksback Jure Balkovec (Hellas Verona), centrumverdediger Enzo Roco (Besiktas), spits Mevlüt Erdinc (Fenerbahçe) en rechtsback Eric Lichaj (Hull City) werden transfervrij aangetrokken.

Biglia is de grootste naam die Karagümrük weet in te lijven. De 58-voudig international maakte tussen 2006 en 2013 naam bij Anderlecht, waarna hij speelde voor Lazio en AC Milan. Na vorig seizoen nam hij afscheid van het San Siro en koos hij met een transfervrije status voor een nieuw avontuur in Turkije, waar hij gaat samenspelen met Brahim Darri. De Nederlandse buitenspeler speelde eerder voor Vitesse, De Graafschap, FC Den Bosch en NEC. Hij staat sinds vorig jaar onder contract bij Karagümrük.