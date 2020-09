Brescia pikt ‘opvolger van Sandro Tonali’ op bij FC Groningen

FC Groningen heeft maandagmiddag afscheid genomen van Tom van de Looi. De Trots van het Noorden maakt via de officiële kanalen melding van het vertrek van de 21-jarige middenvelder naar Brescia. Van de Looi heeft zich voor meerdere jaren aan de vorig seizoen uit de Serie A gedegradeerde Rondinelle verbonden.

De nieuwkomer wordt in de Italiaanse pers omschreven als de ‘opvolger van Sandro Tonali’. Het toptalent rondde onlangs zijn overgang naar AC Milan af, waarmee hij een gat op het middenveld van Brescia achterliet. Met Van de Looi in de gelederen gaat trainer Luigi Delneri proberen om aankomend seizoen meteen een terugkeer op het hoogste niveau te bewerkstelligen.

Voor Van de Looi komt er zodoende een einde aan een dienstverband van tien jaar bij FC Groningen. De jeugdinternational maakte in januari 2018 zijn officiële debuut in de hoofdmacht en zou uiteindelijk tot 35 optredens komen, waarvan 24 als basisspeler. Afgelopen seizoen speelde de zoon van ex-trainer van FC Groningen, en huidige bondscoach van Jong Oranje, Erwin van de Looi op huurbasis voor NEC.

“Tom is een jongen uit de regio en is erin geslaagd om via het traject vanuit de opleiding als jonge speler het eerste elftal te bereiken. Vorig seizoen hebben we hem verhuurd aan NEC om zich verder te ontwikkelen. Na de voorbereiding bij de eerste selectie van FC Groningen was het perspectief op veel speelminuten niet groot, waarna we samen hebben gekeken hoe hiermee om te gaan”, reageert technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de deal.

“Dit heeft geresulteerd in een permanente oplossing met een transfer naar Italië. Een mooi avontuur voor Tom, waarbij we hem ongelooflijk veel succes wensen. Wij danken hem tevens voor alle jaren dat hij zich heeft gepresenteerd in het shirt van FC Groningen.”