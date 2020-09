Royston Drenthe houdt vertrouwen in ‘gevalletje apart’: ‘Hij is een topper’

De rentree van Arjen Robben in de Eredivisie was zondag bepaald geen succes. De vleugelaanvaller van FC Groningen haakte tegen PSV (1-3) al na 29 minuten af met een liesblessure. De intensieve voorbereiding leek voor niets te zijn geweest, al heeft Robben inmiddels verklaard niet aan stoppen te denken. Royston Drenthe, die de buitenspeler twee seizoenen meemaakte bij Real Madrid, voelt mee met de uitgevallen Robben.

Drenthe kan de twijfels van Robben heel goed begrijpen. Hij keerde zelf in 2018 bij Sparta Rotterdam terug in het betaald voetbal. "Je moet sowieso wennen en ook echt de knop weer omzetten, omdat je lang met andere dingen bezig bent geweest", vertelt de voormalig speler van onder meer Feyenoord en Real in gesprek met De Telegraaf. "De basis is uit je leven en je moet weer een nieuwe creëren. Lichamelijk is het moeilijk. Want wanneer is je lichaam op? En kún je nog wel? Je kunt nog zo hard trainen, jezelf goed verzorgen en op je voeding letten."

"Maar er kan een moment komen dat het lichaam tegen jou zegt: Ik heb hier niet zoveel zin meer in, ongeacht hoezeer jij mij aan het pushen bent. Mentaal kost het heel veel energie, maar dat kan Arjen. Hij is een next level professional. De professional bovenop de professional", voegt de hoopvolle Drenthe daaraan toe. De sprints die Robben zondag trok in de catacomben werkten wel enigszins op de lachspieren van Drenthe. "Arjen, Arjen, Arjen… Ik zie het helemaal voor me, daar in die gang. Maar dit is geweldig. Hij is een topper en in dit opzicht een gevalletje apart. Dat heeft hem altijd gesierd in de voetballerij. Daarin is hij voor mij altijd een voorbeeld geweest. In hoe met het vak profvoetballer om te gaan. Hij is ook het type dat boos zou kunnen worden, omdat ‘ie het veld nog niet op mag voor de warming-up."

Zijn dit serieus de laatste beelden van Arjen Robben (36) als profvoetballer... ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 13 september 2020

Drenthe probeert een verklaring te vinden voor de zoveelste blessure van Robben. "Het wenden en keren in het veld, is niet te vergelijken met de training eraan vooraf. Bij het eerste kunnen de gekste blessures ontstaan. Het voetbal wordt daarin vaak onderschat en is niet te vergelijken met andere takken van sport, zoals hardlopen." Drenthe begrijpt wel waarom er scepsis is bij veel mensen omtrent de terugkeer van Robben. "Hoe kan het nou dat je daarbij in hemelsnaam geblesseerd raakt?, denken mensen vaak. Maar de momenten in voetbal, met de duels, de korte sprintjes, het in één keer op volle intensiteit moeten aanzetten of van richting veranderen, is nergens mee te vergelijken. Qua inhoud zal het niet aan Arjen liggen, hij zal in top- en echt topconditie zijn."

Het fanatisme van Robben zorgt geenszins voor verbazing bij Drenthe, die verwijst naar hun gezamenlijk periode bij Real. "Toen was hij ook al zo ingesteld. Hij was altijd enorm fanatiek, zelfs met tafeltennis", brengt de middenvelder van amateurvereniging Kozakken Boys in herinnering. "Ook dan was hij bijzonder, want de meeste linkspoten, zoals ik, waren rechtshandig. Hij links. Iedereen wist hoe hij met zijn vak bezig was. Ook door zijn blessureverleden. Hij deed altijd wat het beste voor zijn lichaam was. Je zag hem in de gym nooit bankdrukken bijvoorbeeld, maar hij deed de juiste dingen, die hem en zijn lijf sterker maakten. Dit soort dingen kunnen gebeuren bij een terugkeer. Ik hoop en ik denk dat hij het hierbij niet laat zitten", besluit Drenthe met een optimistische noot.