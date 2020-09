‘Real Madrid troeft Barcelona af met deal van honderd miljoen euro’

Real Madrid wil Lautaro Martínez voor de neus van Barcelona wegkapen, zo weet Sport Mediaset maandag te melden. De Spaanse kampioen heeft naar verluidt zelfs al bijna een akkoord bereikt met Internazionale over de transfer van de Argentijnse aanvaller. Met de overgang naar de Koninklijke zou een transfersom van maar liefst honderd miljoen euro zijn gemoeid.

Bovengenoemd medium benadrukt dat de goede banden tussen Inter en Real de deal in een stroomversnelling kunnen brengen. Achraf Hakimi maakte namelijk eerder deze zomer voor veertig miljoen euro de overstap van de Madrileense grootmacht naar de Italiaanse topclub. Voor de rechtsback werd enkele maanden geleden veertig miljoen euro neergelegd. Real hoopt nu dat Martínez, wiens contract in het Giuseppe Meazza nog drie seizoenen doorloopt, de omgekeerde weg bewandelt. Er wordt gesuggereerd dat de definitieve transfersom voor Martínez op zestig miljoen euro komt te liggen, waarbij Real niet langer het bedrag voor Hakimi hoeft over te maken.

Martínez kan bij Real jaarlijks acht miljoen euro opstrijken, twee miljoen euro minder dan de 23-jarige aanvaller bij Barcelona zou kunnen verdienen, voegt Sport Mediaset daaraan toe. De Argentijn gaat er financieel gezien sowieso op vooruit, want een nieuw contract bij Inter zou hem vijf miljoen euro per seizoen opleveren. Martínez werd nog niet zolang geleden hevig gelinkt aan Barcelona, dat de komst van de spits vanwege de coronacrisis echter uitstelde. Het lijkt er nu op dat Real de beste papieren heeft om zaken te doen in Milaan. Er gaan in Spanje geruchten dat men bereid is om de tegenvallende Luka Jovic in de deal te betrekken.

Inter-trainer Antonio Conte wil het geld dat met de verkoop van Martínez binnenkomt gebruiken voor het aantrekken van N'Golo Kanté. Speler en coach werkten twee seizoenen samen bij Chelsea en Conte is in die periode enorm onder de indruk geraakt van de kwaliteiten van de Franse middenvelder. The Blues zouden minstens vijftig miljoen euro willen ontvangen bij een eventuele verkoop van Kanté.