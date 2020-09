Arjen Robben meldt zich na alle tumult weer bij FC Groningen

Het lijkt er niet op dat Arjen Robben nu al het bijltje erbij neergooit bij FC Groningen. De 36-jarige vleugelaanvaller viel zondag tegen PSV (1-3) al na een halfuur spelen geblesseerd uit en verliet vervolgens hevig teleurgesteld het Hitachi Capital Mobility Stadion. Een dag later meldde Robben zich echter gewoon weer bij zijn werkgever.

Op beelden van FOX Sports is te zien hoe Robben al bellend voorbij komt lopen. Het wordt uit de video van slechts achttien seconden niet duidelijk of de routinier op weg is naar het trainingsveld of naar het stadion van de Trots van het Noorden. Robben leek tegen PSV met hamstringklachten uit te vallen. Trainer Danny Buijs benadrukte later echter dat de buitenspeler was geveld door een liesblessure.

De ontgoochelde Robben verliet na zijn onfortuinlijke aftocht gelijk het stadion. Het restant van de Eredivisie-openener tegen PSV heeft de voormalig international van Oranje niet meer gezien. "Ik heb hem niet meer gesproken, hij is teleurgesteld naar huis gegaan", liet Buijs na afloop weten aan FOX Sports. De Groningen-trainer weet ook nog niet hoelang Robben uit de roulatie is. "Dat weet ik niet, daar kan ik niks over zeggen. Ik heb hem nog niet gesproken. Over het algemeen weet je: als het er zo inschiet, dan is het foute boel."