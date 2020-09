‘Manchester City schakelt en legt bod van 94 miljoen euro neer in Madrid’

Manchester City verzekerde zich eerder deze transferzomer al van de diensten van Nathan Aké en manager Josep Guardiola lijkt vastbesloten om het niet bij de komst van één centrale verdediger te laten. The Citizens worden al geruime tijd nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Kalidou Koulibaly, maar zijn volgens berichten uit Spanje nu concreet in de markt voor José María Giménez. AS maakt maandagmiddag namelijk melding van een fors bod op de verdediger van Atlético Madrid.

De sportkrant uit Madrid heeft van bronnen rondom los Colchoneros vernomen dat Manchester City een bod van 89 miljoen euro op de 25-jarige Uruguayaan heeft uitgebracht. Dit bedrag kan door middel van een bonusconstructie nog met 5 miljoen oplopen, waardoor het totaalbedrag uit kan komen op 94 miljoen.

Atlético is echter niet van plan zomaar mee te werken aan een vertrek van een van zijn aanvoerders en heeft de Engelsen voorlopig op Giménez’ transferclausule van 120 miljoen gewezen. Algemeen directeur Miguel Ángel Marín zou de aanbieding nu echter wel in overweging hebben, aangezien de ruim negentig miljoen Atlético goed van pas zou komen om de vanwege de coronacrisis geleden verliezen op te vangen.

Giménez voelt zich naar verluidt op zijn gemak in Madrid, maar zou vanwege het aangeboden salaris en de nieuwe uitdaging mogelijk toch verleid kunnen worden. Trainer Diego Simeone wil daarom met de stopper in gesprek om hem te overtuigen in het Wanda Metropolitano te blijven. Vorig jaar lukte dat de oefenmeester niet bij Rodri, die voor zeventig miljoen naar het Etihad Stadium verhuisde.

Giménez moet Guardiola een extra optie bieden voor het hart van zijn defensie. De Spanjaard kan al beschikken over spelers als John Stones en Nicolás Otamendi, maar zij lijken niet meer in de plannen voor te komen. Naast Aké heeft Manchester City ook Aymeric Laporte en Eric García nog onder contract staan. Laatstgenoemde wordt echter nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer naar Barcelona.