ADO pikt daags na nederlaag ‘een van de grootste talenten’ van Werder op

ADO Den Haag heeft dit seizoen de beschikking over David Philipp. De Hofstedelingen maken maandagochtend via de officiële kanalen melding van de komst van de aanvallende middenvelder, die ook als vleugelspits uit de voeten kan. De twintigjarige Philipp komt over van Werder Bremen, dat hem voor de aankomende twee seizoenen aan ADO verhuurt. De Eredivisionist heeft de optie om Philipp definitief over te nemen, terwijl Werder ook een recht heeft om hem dan weer terug te kopen.

Philipp speelde sinds zijn veertiende bij Werder. De Duits jeugdinternational debuteerde nog niet in de hoofdmacht van de werkgever van Davy Klaassen en kwam afgelopen seizoen uit voor Werder Bremen II in de Regionalliga Nord, het vierde niveau van Duitsland. In achttien wedstrijden was hij goed voor zeven goals en vier assists. In het seizoen 2018/19 kon hij met twintig goals en twintig assists namens de Onder-19 nog indrukwekkendere statistieken overleggen.

“Wij zijn als club zeer opgetogen dat we een van de meest talentvolle spelers van een club als Werder verder mogen ontwikkelen. Het is voor beide clubs een win-winsituatie. David is jong, talentvol en ambitieus. Hij is een aanvallende speler met scorend vermogen, die op meerdere posities uit de voeten kan”, reageert Martin Jol, het hoofd van het Technisch Hart van ADO, op de komst van Philipp.

Philipp zelf kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur: “Het voelt goed om bij deze club, met een grote traditie, aan de slag te gaan. Ik heb lang bij Werder gezeten en ben er trots op dat ADO Den Haag mij de kans geeft om op het podium van de Eredivisie te acteren. Ik kijk ernaar uit om de fans te zien. Ik ben een allround aanvaller, die echt van voetbal houdt en altijd een oogje heeft voor het doel. Ik wil kansen creëren en productief zijn voor het team. Ik wil me in Den Haag vooral onderscheiden met mijn doelgerichtheid en mijn traptechniek.”

Philipp is de volgende aanwinst van ADO, dat in de afgelopen maanden onder meer Luuk Koopmans, Amar Catic, Kees de Boer, Ricardo Kishna, Peet Bijen, Jonas Arweiler, Andrei Ratiu, Boy Kemper, Samy Bourard en Dante Rigo verwelkomde. Het eerste Eredivisie-duel onder leiding van de nieuwe trainer Aleksandar Rankovic ging zondag wel met 2-0 verloren tegen Heracles Almelo.