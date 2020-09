‘Suárez gruwelt van Rakitic-methode en eist volle pond van Barcelona’

Tussen Barcelona en Luis Suárez lijkt het niet meer goed te komen. Beide partijen praten over ontbinding van het tot 2021 lopende contract, maar volgens Sport zit er geen enkele schot in de zaak. Suárez is ondanks alles bereid om zich volledig in te zetten voor de Catalanen. Trainer Ronald Koeman heeft de 33-jarige aanvaller echter niet nodig voor komend seizoen, wat de situatie in het Camp Nou nogal gecompliceerd maakt.

Koeman had geen plaats voor Suárez in de oefenwedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Gimnàstic (3-1). Sport weet te melden dat de routinier de oefenwedstrijd van Barcelona thuis op de televisie bekeek. De beslissing van Koeman zorgde voor onvrede bij Suárez, die desondanks niet van plan is om nu al de handdoek in de ring te gooien. Mocht de Nederlandse coach hem nodig hebben, dan zal de voormalig Ajacied alles geven voor de club die hem in 2014 overnam van Liverpool, zo klinkt het.

Barcelona heeft de 'Ivan Rakitic-methode' in gedachte voor Suárez. De Kroatische middenvelder stemde in met het voortijdig ontbinden van de tot 2021 lopende verbintenis. Rakitic is inmiddels teruggekeerd bij zijn oude liefde Sevilla. Suárez wil Barcelona echter niet op een dergelijke manier verlaten. Hij is namelijk van mening dat de clubleiding aanstuurt op een breuk en niet andersom. De ervaren aanvaller stemt alleen in met ontbinding van het contract als hij gewoon zijn laatste contractjaar krijgt uitbetaald. Barcelona op zijn beurt is bereid om Suárez een jaar lang op de tribune te houden.

Mochten Barcelona en Suárez alsnog tot een akkoord komen wat betreft stopzetten van de samenwerking, dan blijft de spits uit Uruguay wellicht in LaLiga actief. Atlético Madrid is volgens verschillende Spaanse media in de markt voor hem. De BBC meldde begin september dat Suárez een persoonlijk akkoord zou hebben bereikt met Juventus. Korte tijd later verschenen in de Italiaanse media berichten dat er twijfels waren bij La Vecchia Signora vanwege de contractsituatie in Barcelona.