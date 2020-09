Bom barst na keuze voor Lamprou: ‘Had misschien iemand in elkaar geschopt’

Etienne Vaessen is niet bepaald blij met de handelswijze van trainer Fred Grim. De doelman was de afgelopen drie seizoenen een vaste waarde bij RKC Waalwijk en alles wees erop dat hij als basisspeler aan de nieuwe jaargang zou beginnen. Grim besloot vorige week echter om Kostas Lamprou als nummer één te benoemen bij RKC, tot woede en teleurstelling van Vaessen.

Vaessen kreeg het slechte nieuws afgelopen woensdag te horen van Grim. Vrijdag verliet hij naar eigen zeggen uit zelfbescherming de training van RKC in aanloop naar het duel met Vitesse (0-1) van zondag. "Anders had ik bij een actie misschien iemand per ongeluk in elkaar geschopt", verklaart de boze sluitpost in gesprek met het Brabants Dagblad. Grim hekelde de mindset van Vaessen en nam hem niet op in de wedstrijdselectie.

De gepasseerde Vaessen is van mening dat hij beter behandeld zou moeten worden. "Ik had op wat meer krediet gerekend. Twee jaar heb ik geen fatsoenlijke trainingen gehad bij RKC. Ik voelde me juist weer beter worden en deed in de voorbereiding niet voor Lamprou onder." Vaessen vroeg gelijk een gesprek aan met technisch directeur Mohammed Allach en algemeen directeur Frank van Mosselveld. "Ik sta nog twee jaar onder contract en wil weten wat mijn perspectief is. Als ik niet verhuurd kan worden, sluit ik weer aan. Want RKC blijft mijn club."

Vaessen is inmiddels disciplinair gestraft door de RKC-leiding. Na een periode van bezinning sluit hij woensdag weer aan bij het elftal van Grim, zo klinkt het. "Teleurstelling mag, alleen heeft Etienne deze teleurstelling op meerdere momenten op verschillende verkeerde manieren geuit. In het gesprek met hem vanmorgen heeft hij een officiële waarschuwing gekregen en is hem de maximale boete opgelegd. De komende twee dagen is hij geschorst en krijgt hij de mogelijkheid om tot bezinning te komen", verklaart Van Mosselveld op de clubsite.