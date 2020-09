Villas-Boas en Tuchel sneren naar elkaar na volledig ontspoorde ‘Le Classique’

De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille liep zondagavond volledig uit de hand. Er werden uiteindelijk zeventien kaarten uitgedeeld, waarvan vijf rode prenten, en Neymar beschuldigde opponent Álvaro González van racisme. Ook tussen de trainers werd het na afloop onvriendelijk en Olympique Marseille-trainer André Villas-Boas liet op de persconferentie niet na om nog een kleine sneer uit te delen richting collega Thomas Tuchel.

Villas-Boas krijgt op de persconferentie de vraag wat er na afloop gezegd toen het tussen de staf van PSG en de staf van Olympique Marseille onvriendelijk leek te worden. “Dat zijn normale beledigingen. ‘Jij bent shit. Nee, jij bent shit’. Tuchel zei tegen me dat ik moest meespelen in de loterij. Ik heb hem geantwoord dat hij dat had moeten doen na de wedstrijd tegen Atalanta”, wijst Villas-Boas op de kwartfinale van de Champions League, die PSG in de laatste minuten omboog naar een 2-1 overwinning.

“Ik heb heel veel respect voor hem en waardeer wat hij doet. PSG wacht op nog maar één beker: de Champions League. Je kan niet anderhalf miljard investeren en niet de Champions League winnen”, gaat de Portugese oefenmeester verder. “Carlo Ancelotti werkte bij PSG, die zit nu bij Everton. Unai Emery werkt nu bij Villarreal. Het is moeilijk, ze wachten op de Champions League. Ik waardeer Tuchel, ze spelen goed en verdedigen agressief. Ik heb hem gezegd: ‘Helaas kan ik niet zoals jullie spelen’. Maar ik vind hem echt goed.”

Neymar beschuldigde Olympique Marseille-verdediger ervan hem racistisch te hebben bejegend. “Ik weet het niet, ik hoop het niet. Want er is voor racisme geen plek in het voetbal”, reageert Villas-Boas bij Téléfoot op het vermeende incident. “Het is heel serieus als dat gebeurd is, maar ik denk het niet. Voorafgaand aan dat incident hadden we een situatie waar Ángel Di Maria spuugde. Dat zijn dingen die we moeten voorkomen in het voetbal. Ik hoop niet dat dit onze historische prestatie zal overschaduwen.”

Tuchel was na afloop kritisch richting zijn eigen ploeg. “Ik ben niet boos, het gaat erom dat je het spel en het resultaat los ziet van elkaar. Ik ben niet blij met onze reactie in de laatste minuten. Daar ben ik het niet mee eens, het was teveel”, stelt Tuchel. “Het resultaat is niet goed, maar we hebben goed gespeeld. Ik ben blij met de verrichtingen van het team. Als we zo blijven spelen, zullen we alle wedstrijden winnen. De statistieken zijn exceptioneel, dus ik maak me geen zorgen. We missen alleen spelers, de selectie is smal. Ik hoop dat er nieuwe spelers bijkomen, dat is geen geheim.”