‘Als ik echt heel groot mag denken, is Dortmund het ultieme einddoel’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Lorenzo van Kleef, die zich als huurspeler van ADO Den Haag meteen nadrukkelijk laat gelden bij FC Eindhoven.

Door Thijs Verhaar

Veel fans van FC Eindhoven zullen zich op de eerste speeldag even achter de oren gekrabd hebben toen de negentienjarige Van Kleef naar voren stapte om de penalty te nemen in de zeventigste minuut tegen Jong FC Utrecht. Die nieuwe spits Hugo Botermans was toch net ingevallen en waren er geen ervaren mannen die konden opstaan voor dit cruciale moment bij een 1-1 stand? “Ik kan me best voorstellen dat ze dat dachten, ja”, grinnikt de middenvelder twee weken later. “Alleen was vooraf al besloten dat ik het zou doen, dus ging ik er voor en gelukkig was het raak. Ik vind het belangrijk om mijn verantwoordelijkheid te durven nemen en het is fijn om de ploeg vooruit te kunnen helpen.”

Hij zit ontspannen op de Henk Bloemers tribune en laat zijn gedachten nog eens teruggaan naar zijn debuutwedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. Zijn team won het duel met 1-2, dus de huurling van ADO groeide direct uit tot matchwinner. “Dat is wel heel lekker natuurlijk. Van te voren had Ruud Swinkels al gevraagd wie eventueel een strafschop wilde nemen en ik stak direct mijn hand op. Als enige, dus was de keuze snel gemaakt. Mijn maatje Hugo (ook gehuurd van ADO, red.) had nog geen bal aangeraakt na zijn invalbeurt, dus hij deed ook niet moeilijk en was heel blij voor me dat ik hem binnen schoot.”

Botermans, die een week later zijn eerste goal maakte tegen Telstar, en Van Kleef kwamen dit seizoen allebei niet in aanmerking voor veel speeltijd in de Eredivisie, dus besloten ze in te gaan op een huurperiode in het Jan Louwers Stadion. “Achteraf bleek het een soort ruildeal met Samy Bourard die naar ADO is verkast, maar daar wist ik toen niets van. Ik kreeg alleen de vraag of ik het zag zitten om bij Eindhoven te komen voetballen en hier kreeg ik volop perspectief om in de basis te spelen”, aldus Van Kleef. “Bij ADO had ik dat gevoel niet, omdat de club wilde inzetten op meer ervaren krachten. Daarom heb ik deze keuze gemaakt en tot nu toe heb ik er allerminst spijt van. Dat Hugo vervolgens ook ‘ja’ heeft gezegd, maakt het extra leuk. Het is heel mooi om dit avontuur samen met een vriend mee te kunnen maken.”

De twee hebben samen een appartement gekregen in de binnenstad, waar ze voor het eerst op eigen benen staan. “Het stond niet op de planning om op mijn negentiende al op mezelf te wonen, maar het gaat eigenlijk best goed”, knikt Van Kleef. Ze doen zelf hun boodschappen, koken hun eigen eten, wassen af en houden het huis keurig schoon, verzekert de middenvelder. “Het helpt wel om snel volwassener te worden en daar hoop ik straks ook van te profiteren op het veld. Sowieso ben ik heel zelfstandig opgevoed en daar ben ik mijn ouders ook dankbaar voor. Mijn moeder heeft me bijvoorbeeld heel lekker leren koken.” De club heeft geen speciaal voedingsschema opgesteld, maar uit zichzelf kookt de jongeling zo gezond mogelijk. “Ik zou liegen als ik zeg dat er helemaal nooit een afhaalmaaltijd op tafel komt, maar negen van de tien keer bereiden we het zelf en is het gezond. Dat is onze eigen verantwoordelijkheid en ik besef me heel goed dat ik alles op alles moet zetten voor mijn carrière.”

Van Kleef heeft een contract dat aan het einde van dit seizoen afloopt, dus dit is voor hem nu al het jaar van de waarheid. “Je kunt dus wel zeggen dat het een beetje spannend wordt. Ik wil hier aan ADO laten zien dat ik het in me heb en tegelijkertijd wil ik het team zo goed mogelijk helpen”, zegt hij, terwijl hij wijst naar een paar spelers aan die na de training nog een afwerkoefening doen. “Iedereen heeft me hier goed opgevangen en is aardig voor me. Dat valt me sowieso op in Brabant en dat is fijn. We hebben hier een goede mix van een paar oudere gasten en wat jonge spelers. Ik denk dat het een heel goede combinatie is. Daarom ben ik er zeker van dat mijn transfer hierheen de juiste keuze is geweest. Het wedstrijdritme zal me goed doen.”

Van Kleef maakte vorig jaar aan het begin van het seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van ADO met een invalbeurt tegen PSV. Enkele maanden later volgde nog een tweede optreden als invaller tegen Ajax en daarna was de koek voorlopig op. De club haalde in de winter met de inmiddels alweer vertrokken Alan Pardew een Engelse trainer in huis, die op zijn beurt een dozijn nieuwe spelers meenam. “Dat heeft mij niet geholpen”, weet de middenvelder, die zichzelf als een ‘echte box-to-box-speler’ omschrijft. “Ik lees het spel goed, heb veel loopvermogen, een goede trap en duelkracht. Dat wil ik nog verder ontwikkelen in de Keuken Kampioen Divisie. Tegelijkertijd wil ik werken aan mijn vermogens in de kleine ruimte en mijn linkerbeen moet beter worden zodat ik makkelijker aan twee kanten open kan draaien.”

Die punten zijn ook vooraf met Martin Jol, de technisch directeur van ADO Den Haag, en de clubleiding van FC Eindhoven besproken. “Gelukkig gaat het ook al de goede kant op”, aldus een optimistische Van Kleef. Hij speelde in de jeugd tot aan zijn twaalfde als centrale verdediger en maakte toen bij amateurclub VELO de overstap naar het middenveld. “We werden het jaar daarna ongeslagen kampioen en ik scoorde opeens heel veel. Daarom heeft ADO me vastgelegd en ik heb nooit meer op een andere positie gestaan”, memoreert de middenvelder, die het afgelopen seizoen vooral zijn minuten maakte bij Jong ADO Den Haag en nu een lange serie hoopt neer te zetten in de Keuken Kampioen Divisie. “Ik spreek nooit doelen uit over hoe vaak ik moet scoren of iets, maar het is wel mijn bedoeling om hier alles te spelen en zo vaak mogelijk belangrijk te zijn.”

Van Kleef speelde na twee optredens op het middenveld tegen Helmond Sport plots als rechtsback. "Dat was uit nood geboren. Gelukkig ging het goed, maar ik sta toch liever op het middenveld, haha."

FC Eindhoven heeft dit seizoen als doelstelling om in het linkerrijtje te eindigen en mikt op een ticket voor de play-offs. Hoewel Van Kleef het nog moeilijk in vindt schatten hoe sterk alle andere ploegen zijn, gelooft hij toch in die missie. “De top zes van de competitie kun je volgens mij redelijk invullen en daaronder lijkt het dicht bij elkaar te liggen”, analyseert de middenvelder. Hij houdt er rekening mee dat hij in sommige duels bij de bovenliggende partij zal spelen, terwijl hij ook wel eens negentig minuten achter de tegenstander aan moet rennen. “Ik weet niet wat beter bij mijn spel past. Ik ben zeker wel van het knokken voor de punten, maar het is ook lekker om meer aan het voetballen toe te komen. Ik kan in allebei de scenario’s wel uit de voeten, dus dan moet het goed komen, he?”

Zijn grote droom is ooit te voetballen in Duitsland. “Engeland is natuurlijk ook mooi, maar in de Bundesliga werken de spelers echt allemaal keihard en er wordt ook nog eens goed voetbal gespeeld. Als ik echt heel groot mag denken, is Borussia Dortmund het ultieme einddoel”, mijmert Van Kleef met een blik op het veld in het Jan Louwers Stadion. “Maar dan moet ik het wel eerst hier heel goed doen en dan bij ADO, haha. Het doet me in ieder geval heel erg goed dat ik na mijn eerste doelpunt direct berichtjes kreeg van Martin Jol en wat spelers daar. Ze willen graag op de hoogte blijven van wat ik hier doe en andersom volg ik de club ook zo veel mogelijk”, verzekert Van Kleef. “Ik zat laatst nog bij een oefenwedstrijd tussen ADO en AZ, maar verder kijk ik niet veel voetbal in mijn vrije tijd. Ik volg ook een online studie Fitness trainer B en het is best even wennen om het huishouden en alles te moeten doen. Het is een flinke omschakeling vanuit mijn gewone leven in Den Haag, maar ik had dit avontuur met FC Eindhoven absoluut niet willen missen. We gaan er een heel mooi jaar van maken.”

Naam: Lorenzo van Kleef

Geboortedatum: 26 januari 2001

Club: FC Eindhoven (gehuurd van ADO)

Positie: centrale middenvelder

Sterke punten: spelinzicht, loopvermogen, duelkracht