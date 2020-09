Been ziet één lichtpunt bij ‘heel matig’ Ajax: ‘Gaan we nog vaak van genieten'

Ajax opende het seizoen zondagmiddag met een 0-1 overwinning op Sparta Rotterdam. Een doelpunt van Antony, die zijn officiële debuut maakte, bezorgde de Amsterdammers een zege, nadat Nicolàs Tagliafico na een halfuur spelen al een rode kaart kreeg. Mario Been bestempelt de van São Paulo overgekomen aanvaller als een lichtpuntje in een verder ‘heel matig’ Ajax.

Been stelt op verzoek van De Telegraaf zijn team van de week samen en kiest in het doel voor Feyenoord-sluitpost Justin Bijlow. “Ik zie hem als de beste Nederlandse keeper in de Eredivisie”, zegt Been. De defensie van zijn elftal bestaat uit Glenn Bijl (FC Emmen), Riechedly Bazoer (Vitesse), Pawel Bochniewicz (sc Heerenveen) en Jayden Oosterwolde (FC Twente). Het middenveld bestaat uit Joey Veerman (sc Heerenveen), Pablo Rosario (PSV) en Antony (Ajax).

“In een heel matig Ajax – vooral na de rode kaart voor Nico Tagliafico – was hij degene die toch dreigend en bepalend was. Van hem gaan we dit seizoen nog vaak genieten”, concludeert de analist na de nipte overwinning van Ajax op Het Kasteel. In de voorste linie heeft Been een plek ingeruimd voor Steven Berghuis. De aanvoerder van Feyenoord was met twee doelpunten van zeer grote waarde in het met 0-2 gewonnen uitduel met PEC Zwolle. “Berghuis was bij Feyenoord weer bepalend met twee goals. Hij kan iets creëren en maakt ook zelf makkelijk zijn goals.”

“Daarmee is hij van enorme meerwaarde voor de ploeg. Mocht hij nog vertrekken, scheelt dat zo vijftig procent in de dreiging die Feyenoord heeft. Steven is echt een belangrijke pion”, stelt Been vast. Verder bestaat zijn aanval uit Silvester van der Water (Heracles Almelo) en Georgios Giakoumakis, die zijn debuut bij VVV-Venlo opluisterde met drie doelpunten in het met 3-5 gewonnen duel met FC Emmen. “Wanneer je bij je entree in de Eredivisie driemaal weet te scoren is dat knap. Doe je dat in dienst van VVV-Venlo, in een lastige uitwedstrijd bij FC Emmen, dan is dat nog knapper.”