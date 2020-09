KNVB ‘klem’ in zoektocht naar nieuwe bondscoach na tweede afwijzing

Na Frank Rijkaard heeft de KNVB ook van Peter Bosz een afwijzing ontvangen in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Het Algemeen Dagblad schrijft maandagochtend dat er niet per se naar een helder profiel gezocht wordt, maar dat het vooral draait om een ‘wenselijk compromis’. Om meerdere redenen zouden Louis van Gaal en Henk ten Cate niet tot de ideale kandidaten behoren om de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden.

De Telegraaf meldde vrijdag al dat Rijkaard ‘nee’ had gezegd tegen de KNVB. De oud-international was in 2013 voor het laatst werkzaam als trainer en liet meerdere malen al doorschemeren dat hij niet wenst terug te keren in de voetballerij. Volgens het Algemeen Dagblad was de bond ‘net zo snel klaar’ bij Bosz. De oefenmeester heeft nog een ‘doorlopend en lucratief’ contract bij Bayer Leverkusen en een tussentijds vertrek is voor de Duitse clubleiding onbespreekbaar.

Ook de naam van Ten Cate werd de afgelopen tijd nadrukkelijk genoemd, daar de spelers van Oranje hem zouden hebben genoemd als nieuwe bondscoach. Dit werd overigens door Marten de Roon al ontkend en op basis van insiders wordt nu gemeld dat de 65-jarige oefenmeester om ‘karakterologische redenen’ geen optie is voor de KNVB. Er zouden twijfels bestaan over de betrouwbaarheid van Ten Cate, die in 2017 bijvoorbeeld een journalist liet meeluisteren bij de sollicitatiegesprekken voor het bondscoachschap.

Bij Van Gaal vreest zowel de ‘directe omgeving van Oranje’ als de top van de KNVB dat hij teveel zijn stempel wil drukken. Na gesprekken met spelers, bondsmedewerkers en stafleden is men tot de conclusie gekomen dat er een bondscoach moet komen die voortborduurt op de lijn van Ronald Koeman. Spelers als Memphis Depay, Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk willen een grote ‘eigen verantwoordelijkheid’ binnen de selectie, en daarmee een zogenoemde ‘people manager’ en minder een 'dwingende coach die de teugels strak aantrekt'.

Er wordt echter gesteld dat de top van de KNVB zichzelf daarmee klem gezet heeft, daar de spelers ‘indirect de macht hebben gekregen’. Zo zou het benaderen van Van Gaal ‘haaks’ staan op de wensen van sommige spelers, al zijn er binnen de selectie ook voorstanders van zijn komst. Er wordt tevens gevreesd dat de voormalig bondscoach een ‘bredere invloed’ wil krijgen bij de KNVB en dat ziet de directie niet zitten. Het Algemeen Dagblad concludeert dat de nieuwe bondscoach niet alleen derde of vierde keus zal zijn, maar tevens een ‘gedoogtrainer’: een compromis is waarmee iedereen kan leven.