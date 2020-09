‘Spelers van Ajax zetten vraagtekens bij samenstelling selectie’

Ajax is voorlopig niet van zins om nieuwe spelers aan te trekken. Erik ten Hag gaf vrijdag tijdens de persconferentie al aan dat de club uit Amsterdam in principe ook de komende weken niet meer actief zal zijn op de transfermarkt, tenzij sleutelspelers als André Onana en Nicolás Tagliafico onverhoopt vertrekken. De Telegraaf vraagt zich openlijk af of een dergelijk standpunt wel verstandig is.

Het dagblad verzekert maandag dat er ‘in en rond de selectie’ twijfels zijn ontstaan of de selectie breed én geslepen genoeg is om in alle competities optimaal te kunnen presteren. Zo zou een ervaren linksbenige verdediger, die centraal en als linksback uit de voeten kan, én een gelouterde extra middenvelder in de optiek van Ajax-watcher Mike Verweij geen overbodige luxe zijn, verwijzend naar eventuele blessures of schorsingen bij voetballers als Daley Blind, Tagliafico en Ryan Gravenberch.

De directie van Ajax kampt volgens De Telegraaf met het dilemma om te investeren in nieuwe aankopen of de hand, mede vanwege de coronacrisis, op de knip te houden. Het dagblad vraagt zich openlijk af of Ajax ‘zich laat verblinden’ door de vrijwel vlekkeloze voorbereiding en wijst erop dat het ‘vrij gemakkelijke programma’ tot het einde van de transfermarkt op 6 oktober kan leiden tot ‘een honderd procent score’.

Verweij wijst erop dat Ajax niet alleen een berg aan ervaring is kwijtgeraakt, maar ook ‘een aantal zelfopgeleide spelers, cultuurbewakers’. Alleen Blind, Gravenberch, Sergiño Dest, Noussair Mazraoui en Quincy Promes hebben volgens hem ‘het Ajax-DNA’. “Maar van die echte Ajacieden is alleen Blind een leider.” Ook wijst hij op de overvolle ziekenboeg van afgelopen seizoen en het feit dat Ajax in één week tijd uit de Europa League en de TOTO KNVB-beker vloog én een voorsprong van zes punten op AZ verspeelde.

“Wordt Ajax met de huidige groep met twee vingers in de neus kampioen en slaagt Ten Hag er met zijn team in te overwinteren in de Champions League, dan hebben de beleidsbepalers gegokt, (miljoenen) gewonnen en ruimte geboden aan de eigen jeugd. Gaat het mis, dan is goedkoop duurkoop geweest”, benadrukt Verweij maandag in het dagblad.