Van Hanegem betreurt ‘laffe’ actie: ‘Onana irriteert mij al een tijdje’

Willem van Hanegem had zondag meer daadkracht verwacht van Jochem Kamphuis. De scheidsrechter hanteerde de fluit bij het Eredivisie-duel tussen Sparta Rotterdam en Ajax (0-1); een wedstrijd waarin de bezoekers al snel met tien man kwamen te staan. “Omdat Nicolás Tagliafico weer eens als een stier kwam invliegen. Dat Jochem Kamphuis daar rood voor durfde te trekken, vond ik wel moedig”, erkent Van Hanegem.

“Dat overkomt Ajax maar zelden”, insinueert Van Hanegem maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad. Tagliafico probeerde te voorkomen dat Mohamed Rayhi alleen op het doel van André Onana af kon. Hij raakte daarbij de bal met zijn hand, waarna beide spelers ten val kwamen. Kamphuis trok direct de rode kaart en dat besluit leidde tot veel onbegrip bij de spelers van Ajax.

Van Hanegem had echter meer van Kamphuis verwacht. “Diezelfde Kamphuis zag ik voortdurend naar zijn horloge wijzen als er tijd werd gerekt. Alles zou erbij komen. Die Onana is een prima keeper, maar hij irriteert mij al een tijdje”, verzucht de oud-voetballer in het dagblad. “Al dat tijdrekken en al die wissels en dan slechts vier minuten erbij, dat was laf van Kamphuis.”

“Als die scheidsrechter nou iets had willen betekenen voor het voetballen, had hij minimaal het dubbele aan blessuretijd gerekend. Dan laat je zien dat je af wil van die vervelende keepers die maar op de grond liggen, ballen niet aanpakken voor een doeltrap, aanlopen vertragen tot sint-juttemis. Hup, acht of negen minuten erbij, het moet afgelopen zijn met dat geklier”, benadrukt de Kromme.