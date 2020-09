De Telegraaf: Ajax doet contractvoorstel voor vier seizoenen

Ajax ziet toekomst in Noa Lang, zo meldt De Telegraaf. De club heeft de 21-jarige aanvaller een nieuw contractvoorstel voor vier seizoenen aangeboden. Het dagblad schrijft maandag dat het kamp-Lang een tegenvoorstel heeft gedaan. De huidige verbintenis van de aanvaller loopt aan het einde van het seizoen af.

Lang maakte in september 2018 zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax, in het bekerduel met HVV Te Werve. Een half jaar later volgde in de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle zijn debuut in de Eredivisie. De aanvaller zette een maand later zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2021.

Lang werd in september vorig jaar overgeplaatst naar de eerste selectie van Ajax. Hij kwam in de eerste seizoenshelft tot negen optredens en vier doelpunten in alle competities. Lang kreeg op 1 december voor het eerst een basisplaats in de Eredivisie, uit tegen FC Twente. Hij werd na Henk Groot in 1959 de tweede Ajax-basisdebutant die een hattrick wist te maken.

Lang werd in de tweede seizoenshelft verhuurd aan FC Twente, maar door de coronacrisis bleef hij steken op zeven duels en een doelpunt in Enschede. De aanvaller maakte in de voorbereiding op het huidige seizoen een goede indruk op Erik ten Hag, die ook al aangaf dat een nieuwe verhuurperiode niet aan de orde is. Lang kwam zondag tegen Sparta Rotterdam niet van de bank af.