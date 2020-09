Neymar is des duivels en gaat viraal met woedende reactie op Twitter

De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille is zondagavond volledig ontspoord. Er werden grove overtredingen gemaakt, spelers zouden naar elkaar gespuugd hebben en in blessuretijd ontstond er een vechtpartij. In totaal deelde scheidsrechter Jérôme Brisard zeventien kaarten uit, waarvan vijf rode. Ook Neymar moest met een directe rode kaart inrukken nadat hij Álvaro González een tik op het achterhoofd gaf. De Braziliaanse sterspeler van PSG had het tijdens de wedstrijd constant aan de stok met de Marseille-verdediger en beschuldigde hem van racisme. Een uur na de wedstrijd laat Neymar op Twitter van zich horen.

Al in de eerste helft gaf Neymar aan dat hij zich racistisch bejegend voelde door González. Bij een confrontatie met de verdediger zei de Braziliaan voor het oog van de camera’s: ‘Racismo no’, ofwel: ‘Geen racisme’. Gregoire Margotton, verslaggever van Téléfoot en tevens een zeer gewaardeerde journalist in Frankrijk, meldt dat González zou hebben gezegd: ‘houd je mond, vieze aap’. Het wordt niet duidelijk of dit daadwerkelijk is gezegd, maar Neymar en González bleven elkaar tijdens de wedstrijd constant opzoeken.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Toen diep in blessuretijd de vlam in de pan sloeg en Brisard viermaal rood trok vanwege een vechtpartij, werd hij door de VAR naar de kant geroepen. De videoscheidsrechter zag hoe Neymar bij het opstootje een tik op het achterhoofd uitdeelde aan González. Neymar kreeg een rode kaart en terwijl hij het veld verliet richtte hij zich tot de vierde official. Hij gaf aan dat hij het deed omdat González een racistische opmerking had gemaakt. De woede bij Neymar was zichtbaar en na een uur nog altijd niet gezakt. Hij klom in de pen en laat weten geen spijt te hebben van zijn actie. “Ik heb er alleen spijt van dat ik die klootzak niet in zijn gezicht heb geslagen”, aldus Neymar.

Neymar Jr. blijft er na afloop bij dat hij racistisch werd bejegend. André Villas-Boas van tegenstander Olympique Marseille: 'Ik weet niet of het klopt, maar racisme is onacceptabel.' Geplaatst door voetbalzone op Zondag 13 september 2020

Neymar krijgt op Twitter veel steun. Zijn tweet werd in een halfuur tijd ruim 70.000 keer geretweet en kreeg in korte tijd bijna 300.000 likes. Marseille-trainer André Villas-Boas wilde niet op de zaken vooruitlopen toen hij werd gevraagd naar de vermeende racistische uitspraken van zijn speler. “Het zou een serieuze zaak zijn als dat is gebeurd, maar ik denk het niet en ik hoop het ook niet. Wat ik wel heb gezien is dat Di María naar Álvaro spuugde. Dat zijn dingen waar we snel van af moeten in de voetbalwereld.”