Van der Vaart kritisch op Ajax-talent: ‘Daar word je doodziek van’

Rafael van der Vaart is kritisch op Ryan Gravenberch. De oud-international denkt dat de middenvelder van Ajax het ver kan schoppen, maar vindt tegelijkertijd dat het talent moet stoppen met het vertragen van het spel. Bij Studio Voetbal laat Van der Vaart een analyse los op het spel van Gravenberch tegen Sparta Rotterdam. Het viel hem zondag en bij eerdere wedstrijden op dat de achttienjarige middenvelder veel treuzelt aan de bal.

“Je hoort natuurlijk veel dat hij de top is. Hij kan ook echt top worden, maar hij moet de bal een of twee keer, maximaal drie keer gaan raken. Hij wandelt zoveel met die bal, daar word je doodziek van. Hij is echt een geweldige speler”, aldus Van der Vaart, die in de studio een aantal beelden laat zien waar Gravenberch treuzelt aan de bal terwijl ploeggenoten vrij staan. Wanneer hij uiteindelijk geen kant meer opkan, speelt hij de bal alsnog naar een ploeggenoot. Van der Vaart zou graag zien dat Gravenberch sneller gaat handelen. “Dat moet hij meer gaan doen. Dan ben ik ervan overtuigd dat hij een absolute topcarrière kan hebben.”

Van der Vaart is van mening dat Gravenberch vaak wat simpeler moet voetballen. “Hij wil de Ziyech uithangen, maar dat kan hij helemaal niet. Dat moet hij ook niet doen”, aldus Van der Vaart, die denkt dat de trainers bij Ajax dat als zijn grootste verbeterpunt zien. Of dat makkelijk is af te leren? “Of dat makkelijk is weet ik niet. Ik ben geen trainer”, zegt de oud-middenvelder, die wordt aangevuld door Theo Janssen. “Je ziet dat hij het wel kan. Op zijn eigen helft doet hij het vaak wel. Dan speelt hij wel wat simpeler. Op de helft van de tegenstander is hij wat meer aan het lopen.”

“Maar je ziet dat hij het wel ziet”, vervolgt Janssen over Gravenberch. “Hij heeft alles: hij is atletisch, heeft loopvermogen en is sterk in de duels. Je zou bijna op trainingen tegen hem gaan zeggen dat hij de bal maximaal drie keer mag raken. Misschien dat het er dan uit gaat.” Gravenberch maakte zondag de negentig minuten vol op Het Kasteel. Ondanks dat Ajax ruim een uur met een man minder speelde door de rode kaart van Nicolás Tagliafico, wonnen de Amsterdammers met 0-1 door een doelpunt van Antony.