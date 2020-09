Manu Vallejo beslist stadsderby van Valencia met dubbelslag

Valencia is het nieuwe LaLiga-seizoen zondagavond begonnen met een overwinning in de stadsderby tegen Levante. Op eigen veld werd het team van trainer Paco López met 4-2 verslagen. De bezoekers kwamen in de eerste helft nog wel twee keer op voorsprong, maar Valencia kwam sterk terug en hield de punten in eigen huis.

De wedstrijd was nog maar 34 seconden bezig toen Levante op voorsprong kwam. José Luis Morales was ongrijpbaar voor de Valencia-defensie, ontweek een tackle van Gabriel Paulista en schoot raak in de verre hoek achter doelman Jaume Domenech. De sluitpost was de vervanger van de geblesseerde Jasper Cillessen. De Oranje-international kampt met een spierblessure en hoopt over drie weken weer fit te zijn voor de interlandperiode. Het antwoord van de thuisploeg liet niet lang op zich wachten: in de twaalfde minuut kopte Gabriel Paulista raak uit een hoekschop van Kangin Lee. De stadsderby ontwikkelde zich tot een open wedstrijd met kansen over en weer.

Nadat een doelpunt van Levante-middenvelder Gonzalo Melero was afgekeurd wegens hands, was het niet lang daarna alsnog raak voor de bezoekers. Morales, beter bekent als El Comandante, stuurde Mouctar Diakhaby, die al vroeg in de wedstrijd binnen de lijnen kwam als de vervanger van de geblesseerde Eliaquim Mangala, met een simpele kapbeweging het bos in en schoot vervolgens raak in het dak van het doel: 1-2. Valencia toonde veerkracht en kwam nog in de eerste helft op gelijke hoogte. Het was Maxi Gómez die een heerlijke steekbal van Lee op waarde schatte en voor de gelijkmaker tekende in de verre hoek.

In het tweede bedrijf golfde het spel op en neer. De beste kansen waren voor de ploeg van trainer Javier Carlos, die in de loop van de tweede helft vers bloed binnen de lijnen bracht. Onder meer Denis Cheryshev en Manu Vallejo werden ingebracht en uitgerekend zij maakten het verschil. Met nog een kwartier op de klok was het Cheryshev die de bal vanaf de linkerflank laag voorgaf, waarna Vallejo handig controleerde en tekende voor de 3-2. In de slotfase deed Levante nog wat het kon, maar de thuisploeg kwam geen moment in de problemen en won nog met twee doelpunten verschil doordat Vallejo diep in blessuretijd nog de 4-2 tegen de touwen werkte.