Besiktas haalt hard uit in topper en deelt waarschuwing uit aan concurrentie

Besiktas is op fantastische wijze begonnen aan het nieuwe Süper Lig-seizoen. De grootmacht uit Istanbul won zondagavond met 1-3 bij Trabzonspor, vorig seizoen nog de nummer twee van de Turkse competitie en winnaar van het bekertoernooi. Jeremain Lens nam als invaller een van de doelpunten van Besiktas voor zijn rekening; de 1-3 van Abdülkadir Ömür kwam veel te laat voor Trabzonspor.

De wedstrijd aan de Zwarte Zee begon zonder Alexander Sörloth: de Noorse aanvalsleider van Trabzonspor is in afwachting van een transfer en stond daarom niet ter beschikking van trainer Eddie Newton. Zonder Sörloth was Trabzonspor de bovenliggende partij in de openingsfase, maar het was Besiktas dat na 29 minuten voetballen uit het niets op voorsprong kwam. Tyler Boyd trok vanaf de linkerkant van het veld naar binnen, waarna de Amerikaan met een prachtig schot vanbuiten de zestien de verre hoek vond: 0-1.

Het restant van de eerste helft was het bekijken amper waard. Het spel lag regelmatig stil door overtredingen, waardoor Trabzonspor niet meer tot grote kansen kwam en Besiktas de nipte voorsprong meenam naar de rust. Het bezoek uit Istanbul moest kort na de onderbreking wel een tegenvaller incasseren, doordat Oguzhan Özyakup, vorig seizoen nog op huurbasis in de Eredivisie actief voor Feyenoord, geblesseerd uitviel.

Besiktas had betrekkelijk weinig te duchten van Trabzonspor en werd na dik een uur verder in het zadel geholpen door Flávio Medeiros da Silva. De middenvelder vergreep zich bij een hoekschop aan voormalig PSV’er Atiba Hutchinson, waarna arbiter Ali Sansalan, na tussenkomst van de videoscheidsrechter (VAR), een strafschop toekende aan Besiktas en Flávio met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld stuurde. Zomeraanwinst Bernard Mensah ontfermde zich over het buitenkansje en schoot Besiktas vanaf elf meter op 0-2.

Bij Besiktas ontbrak hoofdtrainer Sergen Yalcin overigens in de dug-out. De flamboyante oefenmeester raakte recentelijk besmet met het coronavirus, waardoor assistent-trainer Murat Sahin de honneurs waarnam bij de Zwarte Adelaars. Sahin schonk Lens in de 73ste minuut nog wat speelminuten en dat pakte goed uit: de Nederlandse aanvaller liep amper twee minuten na zijn rentree de 0-3 tegen de touwen na een lage voorzet van Dorukhan Toköz. Laatstgenoemde had aan het begin van de tweede helft als vervanger van Özyakup het veld betreden. Abdülkadir Ömür redde in de slotfase de eer voor Trabzonspor: hij profiteerde met het hoofd van een communicatiefout tussen doelman Ersin Destanoglu en verdediger Welinton.