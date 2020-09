PSV ontvangt ‘lachwekkend’ bod en houdt transfer voorlopig tegen

Het Italiaanse Spezia heeft geen goede beurt gemaakt bij PSV. De club uit de Serie A heeft een bod uitgebracht op Jorrit Hendrix, maar volgens De Telegraaf scharen de Eindhovenaren de pogingen tot dusver onder het kopje ‘lachwekkend’. Het bod van de promovendus is dermate laag dat een transfer van de middenvelder voorlopig niet aan de orde is.

Eerder deze week maakte Jeroen Zoet de overstap van PSV naar Spezia en de Italiaanse club hoopt nu ook Hendrix weg te halen uit Eindhoven. PSV wil de middenvelder echter niet zomaar laten gaan, ondanks dat zijn contract in de zomer van volgend jaar afloopt. De clubleiding van de Eredivisie-club is niet onder de indruk van het bod dat vanuit Italië is gedaan en houdt een transfer voorlopig tegen.

Volgens het Eindhovens Dagblad wil PSV pas meewerken wanneer er een bedrag van rond of onder de drie miljoen euro wordt betaald. De krant meldt dat technisch manager John de Jong nog wel iets wil zakken met de prijs, maar veel korting gaat men niet geven op Hendrix. Mocht een club geen 2,5 tot 3 miljoen euro op tafel leggen dan is de kans groot dat de 25-jarige middenvelder bij PSV blijft.