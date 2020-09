Feyenoord slaat toe op ‘datingsite’: ‘Het is echt ongelooflijk’

Feyenoord is op een opvallende manier uitgekomen bij Uros Spajic. De Rotterdammers staan op het punt om zich te versterken met de centrale verdediger van FK Krasnodar, die volgens Jack van Gelder via een 'datingsite' terechtkomt in De Kuip. Eerder meldde clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International al dat Feyenoord in de zoektocht naar een nieuwe verdediger een advertentie had geplaatst in een 'transfer room'.

Het is een intern systeem waarin clubs elkaar de hand toereiken op de transfermarkt. "Dan zeg je, we hebben een centrale verdediger nodig, dit is wat we kunnen betalen aan salaris, en dan pitchen agenten gewoon hun spelers. Dan krijg je een hele lijst binnen van centrale verdedigers. Die gaan ze dan verder onderzoeken", legde Krabbendam uit. Het verhaal wordt zondagavond beaamd bij Rondo, waar trainer Dick Advocaat te gast is.

Van Gelder spreekt van een 'datingsite' voor voetbalclubs en spelers. "Daardoor is hij binnengekomen. Het is echt ongelooflijk", aldus de presentator. Advocaat vindt het een 'goed systeem', al geeft hij toe dat hij de 27-jarige Serviër nooit live in actie heeft gezien. "Hij moet nog gekeurd worden en is lang geblesseerd geweest. Hij heeft een halfjaar niet gespeeld", aldus de trainer. "Deze jongen werd aangeboden door Krasnodar. Die club mag maar acht buitenlanders hebben, dus hij moest weg. Het is een sterke, harde jongen."

Zaterdagavond, tijdens de seizoensopener tegen PEC Zwolle, werd rechtsback Lutsharel Geertruida centraal in de verdediging geposteerd. Hij verving de geschorste Eric Botteghin, die volgende week tegen FC Twente zijn eigen plek weer inneemt. "Botteghin komt weer terug en dat is een echte voorstopper. Dat maakt wel een verschil", legt Advocaat uit. "Maar die jongen (Geertruida, red.) heeft het goed gedaan. Vorige week speelde hij ook tegen Club Brugge als nummer zes, als defensieve middenvelder, en dat deed hij ook goed. Ik denk niet dat hij er volgende week naast komt te staan. Iemand zal moeten sneuvelen."