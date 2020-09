Rode kaart Tagliafico levert discussie op: ‘Een veel te zware straf’

Nicolás Tagliafico werd zondag tegen Sparta Rotterdam al in de eerste helft met rood van het veld gestuurd. De Argentijnse linksback probeerde te voorkomen dat Mohamed Rayhi alleen op het doel van André Onana af kon. Hij raakte daarbij de bal met zijn hand, waarna beide spelers ten val kwamen. Scheidsrechter Jochem Kamphuis trok direct de rode kaart en dat besluit leidde tot veel onbegrip bij de spelers van Ajax. Scheidsrechtersbaas Reinold Wiedemeijer legt uit waarom het besluit van Kamphuis volgens hem de juiste was, terwijl de arbiter zelf ook een toelichting geeft.

In de studio van FOX Sports vinden Arnold Bruggink en Kenneth Perez een rode kaart een veel te zware straf. De analisten vonden dat de actie van Tagliafico hooguit een gele kaart waard was. “Als speler zeg ik dat geel genoeg is”, aldus Perez. “Rayhi valt, dus hij kan nooit naar de goal toe. Maar daar wordt niet voor gefloten. Er wordt niet gefloten voor een overtreding, want er werd gefloten voor hands.” Bruggink benadrukt dat rood een ‘veel te zware straf’ is. Perez verplaatst zich in arbiter Kamphuis en denkt dat hij Rayhi ziet als een doorgebroken speler. “Ik zie het echt niet zo”, antwoordt Bruggink.

"Ik zag een lange bal komen. Tagliafico en Rayhi gaan in duel met elkaar, waarbij Tagliafico de bal mist. Hij maakt een handsbal en ontneemt daarmee een scoringskans voor Rayhi", reageert Kamphuis zelf. “Hij ontneemt een duidelijke scoringskans, zo staat het in de regel. Of het nu bewust is of onbewust maakt niet uit, het gaat er om dat de handsbal strafbaar is. Het arm is hier duidelijk uit het lichaam, dus dan is het strafbaar." Een gele kaart was in de ogen van Kamphuis niet genoeg: “Want het gaat om het ontnemen van een duidelijke scoringskans. Wordt die handsbal niet gemaakt, kan Rayhi door en komt hij een op een met de keeper. Die scoringskans wordt hem ontnomen en dat is een rode kaart.”

Wiedemeijer kan leven met het besluit van Kamphuis: “Op het moment dat Tagliafico ervoor komt, dan doet hij dat met een aardige sprong en op het laatste moment tikt hij de bal met de hand weg. Of dat bewust of onbewust gebeurt maakt voor ons niet zoveel uit. Het feit is dat hij dat doet. En dan is het verdere verhaal meteen ook vermoord, want gaat dan die Sparta-speler nog wel of niet op het doel af? Dat kan hij in ieder geval niet meer, want de bal wordt weggeslagen. Ik kan me voorstellen dat Kamphuis rood trekt voor het ontnemen van een scoringskans.” Ondanks dat Ajax meer dan een uur met een man minder speelde wist het met 0-1 te winnen door een doelpunt van de Braziliaanse buitenspeler Antony.