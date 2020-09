Bruggink: ‘Hij was niet heel bijzonder, maar kan waanzinnig worden voor Ajax’

Antony beleefde zondagmiddag een uitstekend officieel debuut in het shirt van Ajax. De aanvaller produceerde het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam en bezorgde het tiental van Ajax daarmee een 0-1 overwinning. Antony kwam niet alleen tot scoren, maar maakte ook indruk met handige passeeracties aan de rechterflank. Analist Arnold Bruggink van FOX Sports heeft hoge verwachtingen van de Braziliaan.

Antony, die deze zomer voor 15,75 miljoen euro overkwam van São Paulo, scoorde acht minuten voor de pauze. Tien minuten nadat Nicolás Tagliafico met een rode kaart van het veld werd gestuurd, was zijn schot van een meter of twintig doelman Benjamin van Leer te machtig nadat de bal een onverwachte stuit meekreeg. Bruggink wijt het doelpunt aan het kunstgrasveld van Sparta. "Het was kurkdroog, dus dan wordt het spel zo traag. In dit geval had Antony het voordeel dat zijn bal vertraagde op het moment dat de bal het gras raakte. Daardoor schatte Benjamin van Leer de bal totaal verkeerd in. Hij ging ervan uit dat die bal zou versnellen nadat hij het gras zou aanraken", legt de analist uit.

FOX Sports toont vervolgens een compilatie van de hoogtepunten van Antony op Het Kasteel. De twintigjarige zomeraanwinst is een frivole speler, merkt Bruggink op. "Niet dat hij vandaag heel bijzonder speelde, maar hij passeert spelers wel heel makkelijk. In het algemeen hebben zijn acties ook een functie. Hij is geen circusartiest, al heeft hij er soms wel een handje van", stelt de oud-aanvaller. "Het is ook een straatvoetballer. Ik heb in de voorbereiding een paar supermooie dingen van hem gezien." Bruggink ziet Antony als een 'publieksspeler' die zijn frivoliteit koppelt aan effectiviteit. "Hij heeft geen moment nodig om zich aan te passen. Ik denk dat hij doelgericht is en veel elementen heeft om een waanzinnig goede speler te zijn voor Ajax."

Zelf vertelt de aanvaller dat hij gelukkig is met het verloop van zijn debuut in de Eredivisie. "Ik ben heel blij met mijn debuut en dat ik meteen heb kunnen scoren. Dat is heel belangrijk voor mij en voor de club", aldus Antony, die erkent dat Ajax geen eenvoudige wedstrijd kende. "Het was moeilijk om met een man minder te spelen, vooral in de eerste helft. Maar we hebben tot de laatste minuut gevochten." Zelf voelt hij zich al op zijn plek in Amsterdam, voegt Antony eraan toe. "Ik ben heel blij hier in Nederland. Het is een fantastisch land en ik ben warm verwelkomd door de supporters en iedereen op de club."