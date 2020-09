Arjen Robben na wissel direct naar huis vertrokken

De competitiewedstrijd tussen FC Groningen en PSV (1-3) stond zondag vooral in het teken van de langverwachte rentree van Arjen Robben. De 36-jarige vedette van FC Groningen viel echter al na 29 minuten geblesseerd uit en ging uiteindelijk ontgoocheld naar de kant. Robben heeft het restant van de wedstrijd niet meer gezien.

Trainer Danny Buijs van FC Groningen bevestigt na afloop voor de camera van FOX Sports namelijk dat Robben direct na zijn wissel naar huis is vertrokken. "Ik heb hem niet meer gesproken, hij is teleurgesteld naar huis gegaan", reageert de oefenmeester van de noorderlingen in gesprek met verslaggever Hans Kraay junior.

Buijs heeft begrip voor de keuze van Robben om zijn teamgenoten niet meer aan te moedigen in het restant van de wedstrijd, ondanks dat het nog 0-0 stond toen hij uitviel. "Hij is natuurlijk al in de eerste helft uitgevallen. Om dan nog de hele wedstrijd hier te blijven... Ik denk dat hij misschien nog wel gedoucht heeft, maar het is natuurlijk logisch", zegt Buijs over de beslissing van Robben om te vertrekken. "Die jongen heeft hier zo hard voor gewerkt en hier zoveel voor gelaten. Als dat dan hier zo eindigt, is dat natuurlijk zwaar frustrerend voor hem."

Buijs bevestigt dat Robben met liesklachten kampt, en niet, zoals aanvankelijk werd aangenomen, met hamstringklachten. Kraay junior vraagt zich af of de mogelijkheid bestaat dat Robben direct afzwaait als prof indien sprake is van een ernstige blessure die hem mogelijk lange tijd aan de kant houdt. "Dat weet ik niet, daar kan ik niks over zeggen. Ik heb hem nog niet gesproken. Over het algemeen weet je: als het er zo inschiet, dan is het foute boel", besluit Buijs.