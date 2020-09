Mohamed Ihattaren van PSV-training gestuurd na terugkeer van Oranje

Mohamed Ihattaren moest zondag bij de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen genoegen nemen met een plek op de bank. PSV-trainer Roger Schmidt gaf voorafgaand aan het duel met FC Groningen aan dat de middenvelder in de basis ontbrak omdat diens houding op de training op het veld hem niet beviel. Na afloop van de 1-3 overwinning blijkt dat Ihattaren zelfs van de training is gestuurd, zo meldt Algemeen Dagblad-journalist Maarten Wijffels.

Schmidt was niet tevreden met wat Ihattaren liet zien op de training. De achttienjarige middenvelder zat vorige week voor het eerst bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal en bij zijn terugkeer op De Herdgang maakte hij op de training geen goede indruk. “Ihattaren was van de training gestuurd. Ongemotiveerd trainen na terugkeer van Oranje. Nu gaat-ie invallen en mag hij het laten zien”, schrijft Wijffels op Twitter.

Ihattaren was van de training gestuurd. Ongemotiveerd trainen na terugkeer van Oranje. Nu gaat ie invallen en mag ie t laten zien van Schmidt. #gropsv — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) September 13, 2020

"Hij heeft na de interlandperiode niet op de manier getraind zoals hij kan. Dat heb ik hem ook gezegd. Het is goed dat hij dat zelf ook ziet”, zei Schmidt zondag voor de wedstrijd voor de camera van FOX Sports. De trainer benadrukte dat Ihattaren nog altijd voorkomt in zijn plannen. "Voor mij is het belangrijk dat een speler dan met een goede reactie komt. Dat heeft Mo gedaan. Ik hoop dat hij er vandaan nog in komt en het antwoord op het veld geeft. Ik wil hem helpen, helpen om hem verder te laten ontwikkelen.”

Bij PSV stonden Ryan Thomas en Pablo Rosario op het middenveld, terwijl aan de buitenkanten Mauro Júnior en Cody Gakpo stonden opgesteld. Twintig minuten voor tijd kwam Ihattaren binnen de lijnen als vervanger van Mauro Júnior. PSV stond toen met 1-2 voor door goals van Gakpo en Donyell Malen, die in de slotfase nog een strafschop onbenut liet. Vlak voor tijd bepaalde Gakpo de eindstand op 1-3.