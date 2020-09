Dumfries twijfelde of trieste aftocht van Robben ‘afgesproken was’

De competitiewedstrijd tussen FC Groningen en PSV (1-3) stond zondag vooral in het teken van de langverwachte rentree van Arjen Robben. De 36-jarige vedette van FC Groningen viel echter al na 29 minuten geblesseerd uit en ging uiteindelijk ontgoocheld naar de kant. Denzel Dumfries had niet direct door dat sprake was van een blessure bij Robben.

De verdediger en aanvoerder van PSV kreeg de situatie - Robben liep bij een sprintduel een hamstringblessure op - niet goed mee op het veld, maar schrok er naar eigen zeggen 'wel van'. "Omdat het zo snel gebeurde", vertelt hij na afloop voor de camera van FOX Sports. Robben ging boos en teleurgesteld naar de kant en smeet zijn wedstrijdshirt en aanvoerdersband weg.

"Ik weet niet of het zo was afgesproken", zegt Dumfries over de trieste aftocht van de oudgediende, waarna verslaggever Hans Kraay junior direct opmerkt dat daarvan absoluut geen sprake was. "Een op en top prof. Ik hoop dat hij snel herstelt, het is een verrijking voor de Eredivisie dat hij voor FC Groningen speelt", reageert Dumfries.

PSV won uiteindelijk met 1-3 in het hoge noorden, door doelpunten van Cody Cakpo (twee) en Donyell Malen. Dumfries erkent dat de Eindhovenaren de wedstrijd eerder hadden kunnen beslissen. "Op het einde was het nog even knijpen, maar dat hadden we volledig aan onszelf te wijten. Ik denk dat we de wedstrijd eerder over de streep hadden kunnen en moeten trekken. Dat is niet goed."

Dumfries constateert dat PSV de wedstrijd ‘bij vlagen domineerde’. "Ik denk wel dat het baltempo veel hoger moest liggen en dat we voor meer diepte moesten zorgen. Dat deden we vooral in de eerste helft te weinig. Op een gegeven moment werden we echter zo dominant aan de bal dat je de goals wel maakt", besluit de verdediger.