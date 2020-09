Oussama Darfalou bezorgt Vitesse met fijn doelpunt uitstekende start

Vitesse is met een overwinning begonnen aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Het team van nieuwbakken trainer Thomas Letsch won zondag in het Mandemakers Stadion met 0-1 van RKC Waalwijk. Oussama Darfalou kreeg voorin het vertrouwen bij de Arnhemmers en beschaamde dat niet: hij maakte vlak voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd.

Hoewel Darfalou uitgroeide tot matchwinner, was Ousmane Tannane de gevaarlijkste man van het veld. De aanvallende middenvelder nam het doel van RKC in de eerste tien minuten tweemaal onder vuur, maar beide keren hoefde Kostas Lamprou niet in te grijpen. Even later werd de Griekse keeper van RKC Waalwijk gered door ploeggenoot Vurnon Anita: hij voorkwam op de doellijn een treffer van Darfalou met het hoofd.

Halverwege de eerste helft had Loïs Openda Vitesse alsnog op voorsprong kunnen schieten, maar de jonge Belg schoot over na mistasten van Lamprou. Vitesse was overduidelijk de bovenliggende partij en wist in de blessuretijd van de eerste helft alsnog verdiend de score te openen. Matus Bero stak Darfalou prachtig weg in het strafschopgebied van RKC, waarna de Algerijnse spits oog in oog met Lamprou een fijn stiftje in huis had: 0-1.

Na de onderbreking was de eerste kans voor RKC, maar Anas Tahiri stuitte op Remko Pasveer. Kort erna kwam Finn Stokkers, deze week door RKC opgepikt bij NAC Breda, net tekort om te scoren uit de kluts. De thuisploeg ontwikkelde zo enige druk richting het doel van Vitesse, maar wist het korte offensief aan het begin van de tweede helft geen vervolg te geven. Vitesse slaagde er op zijn beurt niet in de wedstrijd in het slot te gooien, maar stapte desondanks met een overwinning van het veld.