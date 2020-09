Ingewijden bij Feyenoord fluisteren over spotprijs voor Steven Berghuis

Als Steven Berghuis deze transferperiode nog vertrekt bij Feyenoord, hoeft de club geen hoofdprijs te verwachten. Volgens het Algemeen Dagblad 'fluisteren ingewijden' dat de aanvaller voor minder dan twaalf miljoen euro op te halen is. Van concrete belangstelling is vooralsnog geen sprake, zo verzekerde Berghuis zaterdagavond na de overwinning van Feyenoord op PEC Zwolle.

De krant meldt dat Feyenoord in het openbaar geen uitspraken doet over de vraagprijs, maar dat er binnen de club wordt gesuggereerd dat CSKA Moskou goedkoper uit was geweest als men zich had gemeld voor Berghuis in plaats van voor Chidera Ejuke. Vorige maand telde CSKA twaalf miljoen euro neer om de smaakmaker van sc Heerenveen over te nemen. Iets meer dan een jaar geleden, toen Berghuis zijn contract bij Feyenoord met een jaar verlengde tot medio 2022, kwamen beide partijen een vastgesteld bedrag overeen waarvoor hij deze zomer zou mogen vertrekken.

"Er moet wel worden betaald hoor", verzekert trainer Dick Advocaat. "Maar dat bedrag is wel heel erg laag. Daar schieten wij niets mee op. Dan zullen we heel anders moeten gaan voetballen, daar wil ik nog niet eens over nadenken." Zaterdag zei Advocaat al dat hij geen afscheid wil nemen van zijn sterspeler. "Steven heeft gezegd dat hij erover gaat nadenken als er iets heel moois komt. Die ruimte hebben we hem gegeven en dat is achteraf niet zo goed geweest", lachte de trainer in gesprek met FOX Sports. "Want hij is een geweldige speler."

Een transfersom van minder dan twaalf miljoen euro lijkt inderdaad aan de lage kant voor Berghuis. Twee jaar geleden betaalde Feyenoord circa 6,5 miljoen euro aan Watford om de buitenspeler naar Rotterdam te halen. Sindsdien groeide hij uit tot een van de beste spelers in de Eredivisie. Voor Feyenoord kwam hij tot 159 officiële wedstrijden, waarin Berghuis 68 keer scoorde en 48 assists leverde. De 29-jarige rechtsbuiten was afgelopen seizoen goed voor vijftien doelpunten in de Eredivisie en werd daarmee gedeeld competitietopscorer, met de inmiddels bij Heracles Almelo vertrokken Cyriel Dessers.

Zaterdag maakte Berghuis zijn eerste doelpunten van het nieuwe seizoen: hij loodste zijn ploeg in Zwolle naar een 0-2 overwinning. Na die wedstrijd speculeerde analist Hugo Borst nog over een transfersom van 23 miljoen euro. Berghuis scoorde in de vijfde minuut voor het eerst tegen PEC: hij mocht opstomen op het middenveld, probeerde het van geruime afstand en vuurde raak met een laag schot in de linkerhoek. Halverwege de tweede helft bepaalde Berghuis de eindstand. Arbiter Bas Nijhuis kende een penalty toe aan Feyenoord na contact tussen Thomas Lam en Orkun Kökcü, waarna Berghuis hard raak schoot in de linkerhoek vanaf elf meter. Na de wedstrijd vertelde hij dat hij vanwege een gebrek aan concrete interesse niet hoeft na te denken over een vertrek, maar dat de deur daarvoor wel openstaat.