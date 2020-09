De Boer ziet uitzondering bij ‘matig’ Ajax: ‘Maar hem moet je dan wel opzoeken’

Ajax won zondagmiddag zijn eerste wedstrijd van het seizoen van Sparta Rotterdam en de Amsterdammers deden dat na een groot deel van het duel met een man minder te hebben gespeeld. Nicolás Tagliafico kreeg met nog geen halfuur op de klok namelijk al een rode kaart na een handsbal en liet zijn ploeg daardoor met tien spelers achter. Dankzij debutant Antony hielden de Amsterdammers echter toch een 0-1 overwinning over aan de wedstrijd.

Ronald de Boer vond de beslissing van arbiter Jochem Kamphuis om Tagliafico eraf te sturen na afloop van de wedstrijd te billijken: “Over die rode kaart kan je redetwisten. Als je gewoon een gele kaart had gegeven had niemand wat gezegd. Maar rood had gekund. Tagliafico zette een tackle in en hij mist de bal, waarna hij heel ongelukkig tegen zijn hand kwam”, stelt De Boer op FOX Sports. “Tagliafico zei volgens mij iets als: ‘Als ik een tackle inzet, moet ik mijn handen dan op m’n rug doen?’ Het blijft voetbal. Perr Schuurs loopt er ook nog wel bij, maar ik kan ermee leven.”

De Boer spreekt in zijn analyse over een ‘matig’ Ajax, dat de goede lijn van de voorbereiding niet wist door te trekken: “Ajax swingde, daar hebben we nu weinig van gezien. De enige die een beetje swing had was Antony. Echt een heerlijke speler om naar te kijken, een uitzondering vanmiddag.” De Braziliaan nam ook de enige goal van het treffen voor zijn rekening, maar had hier wel de nodige mazzel bij: “Het was een beetje een gelukkige goal met een stuiter. Hij stuitert natuurlijk een beetje vervelend, maar als keeper moet je daar wel rekening mee houden.”

Ondanks zijn doelpunt kwam Antony volgens De Boer wel te weinig in het stuk voor: “Op een gegeven moment moet je ook als ploeg voelen van aan die kant valt wat te halen. Vroeger in onze tijd voelden we ook weleens dat Marc Overmars tegen een jongen stond die hem niet aankon. Dan moet je dat opzoeken en Ajax deed dat in de eerste helft zeker te weinig.” In de tweede helft was volgens De Boer wel sprake van enige verbetring: “Maar ik vond zeker dat ze hem in de eerste helft met elf man te weinig betrokken in het spel. Misschien is dat omdat hij nog een beetje timide is en de bal niet opeist. Het ging in de eerste helft allemaal naar Dusan Tadic en dat vond ik een beetje onvolwassen van Ajax.” Antony werd uiteindelijk een kwartier voor tijd vervangen door landgenoot David Neres.