Attitude kost Mohamed Ihattaren basisplek bij PSV

Mohamed Ihattaren moet vandaag bij de seizoensouverture van PSV tegen FC Groningen genoegen nemen met een reserverol. Trainer Roger Schmidt van de Eindhovenaren heeft de achttienjarige middenvelder gepasseerd omdat diens houding op de training hem niet bevalt.

Schmidt kiest tegen FC Groningen centraal op het middenveld voor Ryan Thomas en Pablo Rosario, terwijl aan de buitenkanten Mauro Júnior en Cody Gakpo het vertrouwen van de Duitser krijgen. "Hij heeft na de interlandperiode niet op de manier getraind zoals hij kan. Dat heb ik hem ook gezegd. Het is goed dat hij dat zelf ook ziet”, licht Schmidt de reservebeurt van Ihattaren toe in gesprek met FOX Sports.

"We hebben veel mogelijkheden op dit moment. Ik kies er nu voor om met Mauro Júnior en Cody Gakpo aan de zijkanten te spelen", vervolgt Schmidt, die benadrukt dat Ihattaren nog altijd voorkomt in zijn plannen. "Voor mij is het belangrijk dat een speler dan met een goede reactie komt. Dat heeft Mo gedaan. Ik hoop dat hij er vandaan nog in komt en het antwoord op het veld geeft. Ik wil hem helpen, helpen om hem verder te laten ontwikkelen.”