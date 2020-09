Debuterende Antony meteen goud waard voor Ajax na vroege rode kaart

Ajax heeft zondagmiddag zijn eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen om weten te zetten in een overwinning. De Amsterdammers speelden door een vroege rode kaart van Nicolás Tagliafico een uur met een man minder tegen Sparta Rotterdam, maar sleepten alsnog een 0-1 overwinning in de wacht. De debuterende Antony was met het enige doelpunt van de middag uiteindelijk de gevierde man. Ajax staat door de nipte zege voorlopig op de zesde plaats, terwijl Sparta de dertiende plek bezet.

Daley Blind verscheen ondanks het recente schrikmoment in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC namens Ajax aan de aftrap voor de seizoensopener. De centrale verdediger kreeg gezelschap van onder meer Antony en Zakaria Labyad, die in de punt van de aanval begon. Aan de kant van Sparta was er zelfs plek voor drie debutanten, met Michaël Heylen, Lennart Thy en doelman Benjamin van Leer. Laatstgenoemde werd eerder deze zomer overgenomen van Ajax. De bezoekers creëerden in de openingsfase enkele bescheiden mogelijkheden via onder meer Dusan Tadic en Quincy Promes, maar zij slaagden er niet in om Van Leer in grote problemen te brengen.

Aan de overkant ging het bij de eerste gevaarlijk ogende uitbraak van Sparta meteen mis voor Ajax toen Tagliafico na doorkoppen van Thy op Mohamed Rayhi een tackle inzette en daarbij de bal op zijn hand kreeg. Doordat de Argentijn de laatste verdediger was, werd het voorval door arbiter Jochem Kamphuis bestraft met een rode prent. Ten Hag greep na de uitsluiting van Tagliafico in door Labyad naar de kant te halen en Sergiño Dest in te brengen als nieuwe verdediger.

In de daaropvolgende fase waarin Sparta dacht te gaan kunnen profiteren van de man-meersituatie was het juist Ajax dat op voorsprong kwam via Antony. Een schot van een meter of twintig van de debutant was Van Leer te machtig nadat de bal een onverwachte stuit meekreeg van het kunstgrasveld op Het Kasteel. De doelman greep vervolgens vlak voor rust wel goed in na een goede kans voor Tadic, waardoor de schade beperkt bleef tot 0-1. Henk Fraser greep in de rust in door Danzell Gravenberch en Emanuel Emegha in te brengen voor Thy en Deroy Duarte en in de openingsfase van de tweede helft was het merendeel van het balbezit voor de thuisploeg.

Tot grote kansen leidde dit echter niet en het was juist Quincy Promes die iets meer dan tien minuten na de hervatting van de wedstrijd bijna mocht uithalen. Invaller Gravenberch stelde hier niet veel later een schot tussen de palen tegenover, maar zijn rollertje was een makkelijke prooi voor André Onana. Een ruime twintig minuten voor tijd leek de situatie even penibel te worden voor Ajax na een vermeende handsbal van Gravenberch in het strafschopgebied. Na raadpleging van de VAR ging Kamphuis hier echter niet in mee, waardoor het gevaar voor de Amsterdammers week.

Een kwartier voor tijd mocht ook David Neres, die lang aan de kant stond vanwege een knieblessure, zijn entree maken in plaats van landgenoot Antony en de aanvaller stond vijf minuten later bijna oog in oog met Van Leer. Door een goede tackle van Heylen bleef de marge echter slechts één doelpunt, waardoor het ook in de slotfase spannend bleef. Fraser trachtte met het inbrengen van nieuwkomer Tom Beugelsdijk als stormram voor de laatste zeven minuten reguliere speeltijd plus blessuretijd voor nog wat opschudding te zorgen. Ook met de van origine centrale verdediger binnen de lijnen kwam Sparta echter niet meer tot scoren.