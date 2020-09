Arjen Robben keert tegen PSV terug in de Eredivisie

Arjen Robben heeft een basisplaats bij FC Groningen tegen PSV, zo is wereldkundig gemaakt door trainer Danny Buijs. De verwachting was al enkele dagen dat de 36-jarige vleugelaanvaller zou gaan starten bij de Trots van het Noorden. De aftrap in het Hitachi Capital Mobility Stadion is om 16.45 uur.

Robben, die in juni terugkeerde in Groningen, speelde in april 2004 voor het laatst een wedstrijd in de Eredivisie. De routinier kwam toen namens PSV uit tegen zijn huidige werkgever. Naast de voormalig international van Oranje is er een basisplaats voor Jörgen Strand Larsen. De Noorse aanvaller maakt hiermee zijn officiële debuut voor FC Groningen. Buijs kiest verder voor vertrouwde namen bij de thuisspelende ploeg.

Bij PSV is er een basisplaats voor Sam Lammers, die wordt begeerd door Atalanta. De aanvaller ziet een transfer naar de Serie A wel zitten, maar beide clubs zijn nog niet tot een akkoord gekomen. Aanwinsten Yvon Mvogo en Philipp Max maken hun Eredivisie-debuut voor het elftal van trainer Roger Schmidt. De aan Serie A-promovendus gelinkt Jorrit Hendrix zit op de bank, evenals Nick Viergever, Timo Baumgartl, Armindo Bruma en Mohamed Ihattaren.

Opstelling FC Groningen: Padt; Dankerlui, Van Hintum, Dammers, Itakura; Matusiwa, Lundqvist, Robben, Strand Larsen; El Hankouri, Van Kaam.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Mauro, Gakpo, Rosario, Thomas; Malen en Lammers.