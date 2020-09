Woedende Lisandro Martínez richt pijlen vanuit thuis op Jochem Kamphuis

Lisandro Martínez begrijpt niets van de rode kaart die Nicolás Tagliafico zondagmiddag ontving in de eerste helft tussen Sparta Rotterdam en Ajax. Tagliafico werd na een klein halfuur van het veld gestuurd vanwege een handsbal, waardoor Ajax halverwege met tien man staat.

Tagliafico moest vanmiddag na 27 minuten inrukken met een directe rode kaart. Het incident vond plaats op de helft van Ajax na doorkoppen van Lennart Thy in de richting van Mohamed Rayhi. Tagliafico poogde daarop met een tackle de aanval onschadelijk te maken, maar kreeg de bal hierbij op zijn hand. Aangezien de Argentijn de laatste verdediger was, werd het voorval door arbiter Jochem Kamphuis met een rode kaart bestraft.

ROJA??? Dios mío ??????? mucha teoría pero poca práctica ?? https://t.co/cnq8e8jJUy — Lisandro Martinez (@LisandrMartinez) September 13, 2020

Martínez, die zelf vanwege een blessure ontbreekt bij Ajax, richt zijn pijlen via Twitter op Kamphuis en de rest van de arbitrage. "Een rode kaart? Mijn God", schrijft de Argentijnse middenvelder annex verdediger boos. "Veel theorie, maar weinig kennis in de praktijk", briest Martínez. De tweet is overigens door het officiële account van Ajax voorzien van een like.

Sparta kreeg niet lang na de rode kaart voor Tagliafico overigens een domper te verwerken, aangezien het Ajax was dat op voorsprong kwam. Een kleine tien minuten na het gedwongen vertrek van Tagliafico schoot Antony zijn eerste officiële treffer als Ajacied langs Benjamin van Leer. Een schot van een meter of twintig van de Braziliaan was de doelman te machtig. Het was het enige doelpunt halverwege.