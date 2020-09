‘Jorrit Hendrix heeft concrete optie in buitenlandse topcompetitie’

In navolging van Jeroen Zoet gaat ook Jorrit Hendrix PSV mogelijk verlaten voor een avontuur bij het Italiaanse Spezia. Calciomercato weet zondagmiddag te melden dat de Eindhovense club momenteel met de promovendus onderhandelt over een transfer van de controlerende middenvelder naar de Serie A. Voetbal International meldt de belangstelling van Spezia voor Hendrix ook, maar beroept zich op 'Italiaanse media'.

Hendrix lijkt bij PSV niet voor te komen in de plannen van nieuwbakken trainer Roger Schmidt en mag uitkijken naar een nieuwe club. De 25-jarige middenvelder ligt nog maar voor één seizoen vast in het Philips Stadion, waardoor PSV spoedig zal moeten overgaan tot een verkoop, indien de club een transfersom wenst te ontvangen voor de jeugdexponent.

Spezia debuteert dit seizoen op het hoogste niveau in Italië en is deze transferperiode al behoorlijk actief geweest. Cristian Dell'Orco, Daniel Boloca, Lorenzo Colombini, Jacopo Sala, en Gregorio Morachioli werden in een eerder stadium al vastgelegd, terwijl begin deze week ook de komst van Zoet definitief werd afgerond. Hendrix moet de volgende versterking worden, zo sijpelt vanmiddag door vanuit Italië.

PSV-watcher Marco Timmer van Voetbal International liet deze week in de Skiete Willy Podcast al doorschemeren dat de sportieve toekomst van Hendrix mogelijk in de Serie A ligt. "Van Hendrix weet ik dat hij komend seizoen niet meer bij PSV speelt. Er spelen wat dingen in Italië en Engeland", zo liet de journalist onder meer optekenen.