‘Mbappé informeert PSG over vertrek en richt pijlen op twee topcompetities’

Kylian Mbappé staat aan de vooravond van zijn laatste seizoen in dienst van Paris Saint-Germain, zo weet The Sunday Times te melden. De pas 21-jarige aanvaller wil zijn loopbaan bij een andere club een boost geven, zo klinkt het. Een verhuizing in 2021 richting de Premier League of LaLiga heeft de voorkeur van Mbappé, wiens contract bij PSG doorloopt tot de zomer van 2022.

De technische leiding van PSG zou inmiddels op de hoogte zijn van de vertrekwens van Mbappé. Manchester City en Liverpool houden de situatie omtrent de Franse aanvaller scherp in de gaten, voegt bovengenoemde Engelse krant daaraan toe. Mbappé is recentelijk ook gelinkt aan Barcelona en Real Madrid en de Spaanse topclubs zouden nog steeds in de markt zijn voor de jonge spits. Vanwege de coronacrisis zijn de meeste clubs niet bereid om nu al tientallen miljoenen neer te leggen voor Mbappé, maar over een jaar kan de situatie heel anders zijn.

Mbappé kwam in 2017 op huurbasis bij PSG terecht. Een jaar later maakte de club uit Parijs maar liefst 180 miljoen euro neer aan AS Monaco voor de definitieve komst van de 35-voudig international van Frankrijk, die in 2018 de wereldtitel veroverde. De teller staat inmiddels op 90 doelpunten en 51 assists in 124 wedstrijden namens de formatie van trainer Thomas Tuchel. Mbappé verloor onlangs de finale van de Champions League tegen Bayern München (0-1).

Mbappé ontbreekt net als zes ploeggenoten bij PSG vanwege besmetting met het coronavirus. Zonder de begeerde aanvaller ging de Franse kampioen op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen gelijk onderuit tegen RC Lens: 1-0. Het is nog niet bekend wanneer Mbappé terugkeert op het trainingsveld van PSG. Overigens is ook bij collega-aanvaller Neymar onlangs het coronavirus geconstateerd.