Ten Hag verklapt: ‘Als hij fit was geweest, had hij natuurlijk gespeeld’

Ajax begint vanmiddag zonder Lisandro Martínez aan de seizoensouverture in de Eredivisie tegen Sparta Rotterdam. De Argentijnse middenvelder annex verdediger kampt met een lichte blessure en is zodoende niet inzetbaar op Het Kasteel. Trainer Erik ten Hag verklapt voorafgaand aan het duel dat Martínez had gespeeld indien hij fit was geweest.

"Dit soort dingen moet je kunnen opvangen. Als hij fit was geweest, had hij natuurlijk gespeeld", vertelt de oefenmeester van Ajax desgevraagd voor de camera van FOX Sports. "Of hij sowieso had gespeeld als hij fit was geweest? Die keuze zouden we dan moeten maken. Maar hij is natuurlijk een basisspeler, dat is helder."

Daley Blind keert bij Ajax terug in de basis, nadat de centrumverdediger ruim twee weken geleden uitviel in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC, vanwege hartproblemen. Ten Hag heeft niet getwijfeld aan de inzetbaarheid van de Oranje-international vanmiddag. "Blind is ook een basisspeler. We hebben meer dan elf basisspelers. Wij hebben een grote kleedkamer nodig, want we gaan straks veel wedstrijden in korte tijd spelen."

Ook doelman André Onana en linksback Nicolás Tagliafico starten vandaag bij Ajax, ondanks dat het duo nog altijd in verband wordt gebracht met een zomers vertrek. "Je moet er altijd rekening mee houden dat zij nog gaan vertrekken, zolang de transferwindow loopt", benadrukt Ten Hag. "Maar er komt een moment dat wij als Ajax aan onszelf moeten denken. Ik ga ervan uit dat deze spelers deel blijven uitmaken van onze kleedkamer dit seizoen."

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Alvarez, Promes, Gravenberch; Antony, Labyad en Tadic.