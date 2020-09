Ten Hag start met Blind en geeft Labyad opvallende rol

Daley Blind staat zondagmiddag aan de aftrap bij Ajax in de eerste wedstrijd van het Eredivisie-seizoen tegen Sparta Rotterdam. De inwendige defibrillator van de verdediger ging af in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC, maar hij trainde afgelopen week alweer mee bij de Amsterdammers en krijgt van trainer Erik ten Hag een basisplaats op Het Kasteel. Ook Zakaria Labyad is door de oefenmeester opgenomen in de basiself en zal in Rotterdam als spits opereren.

Opsteling Sparta Rotterdam: Van Leer; Fortes, Vriends, Heylen, Faye; Harroui, Auassar, L. Duarte; D. Duarte, Thy, Rayhi.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Alvarez, Gravenberch; Antony, Promes, Labyad en Tadic.