Douglas Costa steelt show met geniale assist bij vijfklapper Juventus

Juventus heeft in een vriendschappelijke wedstrijd op het eigen trainingscomplex met ruime cijfers gewonnen van het bescheiden Novara: 5-0. Cristiano Ronaldo tekende voor de eerste treffer van La Vecchia Signora en Douglas Costa baarde opzien met een schitterende assist op Aaron Ramsey. Matthijs de Ligt ontbrak bij Juventus. De centrumverdediger is wegens een schouderblessure pas weer in november inzetbaar voor trainer Andrea Pirlo.

In de eerste echte oefenwedstrijd van Juventus in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Serie A sloeg Ronaldo al na twintig minuten toe. De Portugese aanvaller combineerde met Dejan Kulusevksi, die de bal panklaar neerlegde voor Ronaldo. Laatstgenoemde plaatste de bal vervolgens van dichtbij in de hoek. Novara wist de schade in het restant van de eerste helft te beperken. Juventus raakt pas na rust echt op stoom.

Nog geen twintig minuten gespeeld in de eerste echte oefenwedstrijd van Juventus en Cristiano Ronaldo heeft zijn eerste doelpunt al in het netje liggen ?

Tien minuten na de hervatting verdubbelde Juventus de voorsprong. De ingevallen Costa legde de bal vanaf rechts met buitenkant links op schitterende wijze neer bij de tweede paal. De inkomende Ramsey was trefzeker met een knal in de verre hoek. Het applaus was terecht voor de geniale actie van Costa. Hiermee was het verzet gebroken van Novara, dat Marko Pjaca in de 66ste minuut de 3-0 voor Juventus zag aantekenen,

In de blessuretijd van het oefenduel gaf invaller Manolo Portanova zijn visitekaartje af met twee doelpunten. Juventus opereerde tegen Novara in een 3-5-2-systeem, met Danilo, Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini als verdedigers. Op het middenveld was er een basisplaats voor de van Schalke 04 gehuurde Weston McKennie. Ronaldo werd in de aanvalslinie geassisteerd door Kulusevski. De van Barcelona afkomstige Arthur Melo moest het doen met een invalbeurt.