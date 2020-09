Greenwood weer in problemen door pikante onthulling van The Sun

Mason Greenwood is wederom onderwerp van gesprek in de Engelse tabloids. Op beelden die in handen zijn van The Sun is te zien hoe de aanvaller van Manchester United lachgas tot zich neemt. De video is afkomstig van Snapchat en enkele weken geleden gemaakt, dus nog voordat Greenwood samen met collega-international Phil Foden werd weggestuurd door bondscoach Gareth Southgate vanwege het tegen de coronaregels in afspreken met IJslandse vrouwen.

Greenwood bood op de website van Manchester United zijn welgemeende excuses aan voor het incident op IJsland. De nieuwbakken international heeft ook spijt van het gebruiken van lachgas. "Ik ben inmiddels op de hoogte van de gezondheidsrisico's die dit met zich meebrengt", benadrukt Greenwood in een statement. "Zelfs het uitproberen, zoals te zien is op de haast historische beelden, was een onjuiste inschatting van mij. Ik roep anderen op mijn voorbeeld niet te volgen."

Foden en Greenwood ongenadig hard aangepakt op voorpagina Daily Mirror

De jonge internationals worden niet gespaard door de tabloids. Lees artikel

"Als achttienjarige jongen leer ik constant, maar deze week heb ik ook geleerd dat ik vanwege mijn loopbaan als voetballer met een hogere standaard wordt beoordeeld", vervolgt de schuldbewuste Greenwood zijn uitleg. "Ik moet dat voor de toekomst respecteren. Ik ben erop gebrand om het vertrouwen dat de manager (Ole Gunnar Solskjaer, red.) en de coaches in mij hebben terug te betalen."

Een anonieme bron meldt aan The Sun dat Greenwood het lachgas gebruikte in een appartement in Manchester. "Mason gaat daar na het stappen vaak naartoe om zichzelf te vermaken. Als topatleet zou hij echter beter moeten weten. Het is stom dat hij lachgas gebruikt en nog stommer dat er beelden van worden gemaakt. Veel mensen van de leeftijd van Mason gebruiken lachgas op feestjes in Manchester." Tijdens het gebruiken van het lachgas was ook een vriendin van Greenwood aanwezig, voegt de Engelse krant daaraan toe.